Rektör Çomaklı, Erzurum Kitap Fuarı'nın Açılışına Katıldı

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Erzurum Kitap Fuarı, ziyaretçilerine kapılarını açtı. Atatürk Üniversitesinin standının da yer aldığı fuarı, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ziyaret etti.



Dokuz gün sürecek ve birçok yazara ev sahipliği yapacak olan Erzurum Kitap Fuarı'nın açılışına, Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu ve Ak Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile birçok davetli katıldı.



Kitap fuarlarının önemine değinen Atatürk Üniversitesi Rektörü Çomaklı:"Kitap Fuarları, farklı sebeplerden dolayı kitaplara ulaşamayanlar, aradığı her kitabı kitapçılarda bulamayanlar için ayaklarına gelen büyük bir kitabevi. Okumanın önemine varan insanların buluşma noktası ve aynı zamanda sosyal devinim ve kültürel etkinlikler açısından da önemli bir unsur olma özelliği taşıyor" dedi.



Bulunduğu şehirlere büyük kazanımlar sağladığını dile getiren Rektör Çomaklı:"Kitap fuarları yalnız kitap okumaya gönül verenler için değil, kitaplara ulaşma noktasında sıkıntılar yaşayan öğrenciler için de faydalı bir etkinlik olma özelliği taşıyor. Ders kitabından başka kitaba dokunamamış olan çocuklar, ilk kez böyle bir kitap okyanusunda, ders kitabının da ötesinde bir başka dünyanın var olduğunun farkına varıyor" diye konuştu.



Açılışın ardından Atatürk Üniversitesi standını ziyaret eden Erzurum protokolüne Rektör Çomaklı, üniversite yayınlarından hediye etti. - ERZURUM