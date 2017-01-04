Rektör Cokun'a Ziyaret

Bolu'da özel yetenekli öğrencilerin okul eğitimleri dışındaki zamanlarda destekleyici eğitim aldıkları Bolu Bilim ve Sanat Merkezi müdürü, öğretmenleri ve öğrencileri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun'u makamında ziyaret etti.



Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren merkez hakkında bilgi veren Bolu Bilim ve Sanat Merkezi müdürü Ferdi Kılıç, yaşıtlarından daha ileri düzeyde aktiviteler yapabilen bu öğrencilerin eğitiminde AİBÜ iş birliği ve desteği konusunda rektör Coşkun'la görüş alışverişinde bulundu.



Geçen yıl kurulan merkezde halen 50 öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Kılıç, Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı testler ve uygulamalar sonucunda seçilen bu öğrencilerin bazısının resim ve müzik gibi sanatsal alanlarda, bazısının ise genel yetenek alanında üstün özellikler gösterdiğini söyledi. Bu öğrencilerin özel bir eğitime ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Kılıç, merkezin hazırladığı projeler ile öğretmen ve velilerin eğitimi konusunda üniversite ile çalışarak ülkeye faydalı insanlar yetiştirmek istediklerini ifade etti.



Üstün ve özel yetenekli çocukların eğitimi için üniversite olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurgulayan rektör Coşkun da, manevi ve kültürel değerlerimizi içselleştirmiş fikri hür bir nesil yetiştirmek için bu konudaki devlet politikalarımızı daha da geliştirmek zorunda olduğumuzu söyledi.



Ziyarette, öğrenciler rektör Coşkun'a çiçek takdim etti. Öğrencilerle sohbet eden Coşkun ise onları çeşitli hediyeler vererek uğurladı.