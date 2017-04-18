Rektör Çakar Akademisyenlerle Bir Araya Geldi

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, yardımcı doçent olarak Düzce Üniversitesi'nde göreve yeni başlayan akademisyenlerle bir araya geldi.



Rektörlük Çalıştay Salonunda düzenlenen programa Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. İdris Şahin ile Genel Sekreter Hasan Sadi Ateş katıldı.



Programın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, genç, dinamik, girişimci ve yenilikçi Düzce Üniversitesi'ne çalışmaları, projeleri ve yayınlarıyla değer katan akademisyenlere teşekkür ederek sözlerine başladı. Akademik teşvik bazlı sıralamada Düzce Üniversitesi'nin 100 üniversite arasında geçen yıla oranla 25. sıradan 15. sıraya yükselme başarısı gösterdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Çakar, bu başarının kendilerini gururlandırdığını söyleyerek emeği geçen tüm akademisyenlere teşekkür etti.



Yönetim olarak, akademisyenler için rahat çalışabilecekleri, üretebilecekleri, yayın yapabilecekleri bir ortam oluşturulmasını çok önemsediklerini belirten Prof. Dr. Çakar, akademisyenlerin de yaptıkları başarılı çalışmalarla Düzce Üniversitesi'nin gelişmesine katkı sağladığını ifade etti.



Fikir, öneri ve geri bildirimlere her zaman açık olduklarını dile getiren Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi'nin daha etkin, verimli ve üretken olabilmesi için ellerinden gelen tüm desteği vereceklerini ifade ederek sözlerini sonlandırdı.



Karşılıklı fikir alışverişi şeklinde devam eden program, verilen kokteylin ardından sona erdi. - DÜZCE