Rektör Bircan'dan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Malkoç'a Ziyaret

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şeref Malkoç'u makamında ziyaret etti.



ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başdenetçisi Şeref Malkoç'u Ankara'da makamında ziyaret ederek hem ADÜ hakkında bilgilendirdi hem de Mayıs 2017'de gerçekleşecek ve Türkiye'de ilk defa Uluslararası nitelikte düzenlenecek olan 'Darbe Sempozyumu'na davet etti.



"ADÜ'yü çalışmalarından ve sorumlu tutumundan dolayı kutluyorum"



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şeref Malkoç, Adnan Menderes'in ismini taşıyan ve son dönemde akademik hayata verdiği katkılarla adından sıkça söz ettiren Adnan Menderes Üniversitesine gelmeyi çok istediğini belirterek, "Ben de Adnan Menderes'in memleketine gelmeyi çok istiyorum. Orada Merhum Başbakanımız Menderes'in adını taşıyan üniversitemizde öğrencilerle buluşup onlarla hasbihal etmeyi ben de çok arzuluyorum; inşallah yakın zamanda da bunu gerçekleştireceğiz. Türkiye'deki darbeler tarihini 27 Mayıs 1960'dan başlatarak 15 Temmuz'a kadar getirmeniz, 27 Mayıs 1960'tan, 15 Temmuz 2016'ya 'Darbeler ve Geçmişten Günümüze Darbe Olgusu ve Millet Egemenliği Kültürü' başlıklı sempozyumu, bilimsel bir platformda tartışmaya açmanız ve bunun çerçevesini geniş tutarak uluslararası düşünmeniz, oldukça heyecan verici. Böylesi bir gayret için sizleri tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Bu çabanızı desteklemek adına elimizden geleni yapacağız, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da bu konuda bilgilendireceğim. Eminim ki o da bu konuda büyük heyecan duyacaktır. Ülkemiz, 15 Temmuz ihanetiyle çok büyük bir badire atlattı, bunun tekrarlanmaması için gelecek kuşakları bilinçlendirip bu ve benzeri oluşumlar için halkımızı bilgilendirmek bir vatan görevi. Adnan Menderes Üniversitesini de bu çalışmasından ve sorumlu tutumundan dolayı kutluyorum" dedi.



"Yatırımlarda Türkiye'nin en köklü üniversiteleriyle yarışır duruma geldik"



Adnan Menderes Üniversitesi'nin Türkiye'nin en çok tercih edilen 8. üniversitesi olduğunu belirten Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan, son dönemde gerçekleştirilen yatırımlarla ADÜ'nün bu sıralamada daha üst sıralara tırmandığını söyledi. Üniversitenin, öğrenciler için hükümetin de desteğiyle büyük yatırımlar gerçekleştirdiğini ifade eden Prof. Dr. Bircan, "Yatırım anlamında bugün Türkiye'nin en köklü üniversiteleriyle yarışır duruma geldik. Öğrencilerimiz için daha çok çalışacağız. Genç ve dinamik bir ekibimiz var, tüm bu çalışmaların ülkemizin aydınlık yarınları için olduğu bilinciyle çalışıyoruz ve bu yüzden yorulmuyoruz. Ülkemize, bilime katkılar sunmayı sürdüreceğiz" dedi.



ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, daha sonra ADÜ Genel Sekreter Vekili Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aslan ile birlikte Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şeref Malkoç'a, Aydın'ın simge ürünlerinden oluşan bir hediye paketi takdim etti. - AYDIN