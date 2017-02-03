Rektör Biber'e "Kutlama" Ziyaretleri

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mehmet Biber'i AK Partili bölge milletvekilleri ziyaret etti.



ARÜ rektörlüğüne kısa bir süre önce atanan Biber'e, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, Ardahan Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar kutlama ziyaretinde bulundu.



Ziyarette, Rektör Biber'e yeni görevinin hayırlara vesile olması temennisinde bulunan misafirler, kendisinin bu görevde güzel hizmetler yapacağına inandıklarını söyledi.



Rektör Biber de duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız bize bu görevi vermesi, bizim için son derece önemli. Bu görevi almamız dolayısıyla çok sayıda Ardahanlı bize tebrik ziyaretinde bulundu. Ziyarette memnun olduğumuz kadar, sorumluluğumuzun da farkındayız. Burada Ardahan ve Ardahanlıya nasıl daha iyi ve daha güzel hizmet etmenin dışında bir gayemiz olmayacak." dedi.