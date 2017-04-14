Rektör Battal'dan İncelemeler

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya ile Tıp Fakültesi Deneysel Araştırmalar Birimi ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni (YÜDETAM) ziyaret ederek incelemelerde bulundu.



Tıp, veterinerlik, ziraat ve biyoloji alanlarında faaliyet yürüten YÜDETAM'ı ziyaret eden rektör Battal, burada yapılan çalışmaları yerinde inceledi.



YÜDETAM Müdürü Doç. Dr. Yıldıray Başbuğan'dan merkez hakkında bilgi alan Battal, üniversite olarak yapılan bilimsel çalışmaları desteklerini ifade etti.



Modern bir merkez kurduklarını kaydeden Battal, "Bu merkezimiz hem modern cihazlarla donatılmış hem de akademik altyapısı çok güçlü. Türkiye'nin sayılı merkezlerden olan bu birimimiz önemli bilimsel çalışmalara imza atıyor. İnşallah üniversitemizi daha da ileriye taşıyacak çalışmalar yapılacak. Ben burada görev yapan herkesi tebrik ediyorum." diye konuştu.











YÜDETAM Müdürü Doç. Dr. Yıldıray Başbuğan ise YÜDETAM'ın deney hayvanları kullanılarak yapılan araştırmalar için uygun standartlarda deney hayvanı (sıçan, fare, tavşan, hamster) yetiştirdiğini ifade ederek, "Merkezimizde deneylerin yapılabilmesi için uygun koşullarda laboratuar hizmetleri, veterinerlik hizmetleri ile akademik destek sağlıyoruz." dedi.