Rektör Aydın'dan, Ziyaret

Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, Kastamonu E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi Müdürü Ahmet Çalışkan'a iadeyi ziyarette bulundu.



Rektör Aydın, KÜ'nün çalışmalarının devam ettiğini ve üniversitenin her yıl daha da fazla geliştiğini belirtti.



Ziyarette Çalışkan, Aydın'a hediye takdim etti.