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Rektör Aydın'dan, Yıldız'a Ziyaret

Rektör Aydın'dan, Yıldız'a Ziyaret

Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, Kastamonu Garnizon Komutanı ve Askeralma Bölge Başkanı Personel Albay Sadettin Yıldız'ı ziyaret etti.

Rektör Aydın'dan, Yıldız'a Ziyaret

Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, Kastamonu Garnizon Komutanı ve Askeralma Bölge Başkanı Personel Albay Sadettin Yıldız'ı ziyaret etti.

Rektör Aydın ziyarette KÜ'nün projeleri hakkında Yıldız'a bilgi verdi.

Gündeme dair değerlendirmelerin yapıldığı ziyarette bilgi alışverişinde bulunuldu.

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