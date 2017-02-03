Rektör Aydın'a Ziyaret

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Üyesi Prof. Dr. Rahmi Er, Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın'ı ziyaret etti.



Er, burada yaptığı açıklamada, Kastamonu Üniversitesi'nin her geçen gün yerini daha da güçlendirdiğini belirtti.



Özellikle son yıllarda Kastamonu Üniversitesi'nin milletler arası öğrenci konusunda büyük bir yol kat ettiğinin altını çizen Er şunları söyledi:



"Biz Yüksek Öğretim Kurulu olarak gerek üniversitemizin güçlü yapısı, gerekse şehrimizin güvenlikli yapıda olması ve özellikle Müslüman coğrafyadan gelen öğrenciler için iyi bir yaşam alanı sağlaması dolayısıyla öğrencilerimizi buraya yönlendirme yoluna gidiyoruz. Özellikle Libyalı öğrenciler olmak üzere dünyanın dört bir yanından Kastamonu Üniversitesi'nde öğrenciler çeşitli düzeylerde lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında okumaktalar. YÖK olarak bunu görmekten mutluluk duyuyoruz."



KÜ Rektörü Aydın da ziyaretten dolayı Er'e teşekkür etti.



YÖK'ün yurt dışından Pakistan'da başlamak üzere burslu öğrenciler getirip, KÜ'de okutmak üzere yeni bir program başlattığını belirten Aydın, şöyle devam etti:



"Biz bu sene itibariyle beş gencimizi almıştık, öncülüğünü de hocamız yapmıştı. Gelecek senelerde bu daha da çoğalacaktır.Kastamonu Üniversitesi'nde 39 ülkeden toplam bin 529 yabancı uyruklu öğrencimiz var. Şu anda 6 Teknoloji Tasarım Projesi teslim edildi. Yatırımlara geçmek üzere teşebbüsü başlattık. Bunları sanayiye çevirme yolundayız. Yakında iki tane daha patentimizi size tanıtacağız. Böylece teknoloji üretme yolunda da çalışmalarımız devam ediyor."