Rektör Atamaları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Bartın Üniversitesi Rektörlu¨ğu¨ne Prof. Dr. Orhan Uzun, Bayburt Üniversitesi Rektörlu¨ğu¨ne yeniden Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve Pamukkale Üniversitesi Rektörlu¨ğu¨ne Prof. Dr. Hu¨seyin Bağ atandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları Anayasa'nın 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) önerdiği adaylar arasından seçerek yaptı.