Rektör Alma, Uygulama Merkezinde İncelemede Bulundu

Iğdır Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Iğdır Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezinde incelemelerde bulundu.



Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi müdürü Doç. Dr. Süleyman Temel, uygulama merkezinde yapılan çalışmalarla ilgili Rektör Alma'ya bilgi verdi. Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesini daha aktif hale getirmek istediklerini belirten Rektör Alma, bu amaç doğrultusunda Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezini çok önemsiyoruz. Doğunun Çukur ovası olarak bilinen Iğdır'ın tarım yapılabilecek geniş alanlara sahip. Ziraat Fakültesi bünyesinde yapılacak çalışmalarla Iğdır'lı çiftçilerle üniversiteyi kaynaştırmayı, böylece bölgedeki tarımsal potansiyelin istenilen seviyeye gelebilecek" dedi. - IĞDIR