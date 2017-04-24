Rekorun Yeni Sahibi Honda Civic Type R

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Motorun performans değerleri pist rekoru için önemli bir etken, ancak tek başına yeterli değil. Yeni geniş kapsamlı aerodinamik paket sayesinde üstün yüksek sürat stabilitesi sunan yeni Honda Type R böylece sınıfın en iyi rüzgar/hava direnci ve rüzgar kaldırma kuvveti değer dengesine imza atıyor. Önceki nesil ile kıyaslandığında 16 kg daha hafif olan yeni Type R"ın burulma direnci yüzde 38 arttırıldı. Bu sayede direksiyon emirlerine daha keskin cevaplar veren bir gövde reaksiyonu ve viraj stabilitesi elde ediliyor. Yeni çok kollu arka süspansiyon fren anındaki stabiliteyi arttırırken gövdenin yana yatma eğilimlerini azaltıyor. Bu sayede yeni Type R, pist sürüşlerinde daha geç fren yapılabilmesine ve daha yüksek viraj hızına ulaşılabilmesine olanak tanıyor.







Honda Civic Type R"ın yürüyen aksamından sorumlu Ryuichi Kijima yapmış olduğu değerlendirmede: "Yeni Type R daha yüksek viraj hızlarına ulaşıyor. Bunda artan iz genişliği, daha geniş tabanlı lastikler, daha uzun dingil mesafesi, yeni çok kollu arka aks ve yeni optimize edilmiş aerodinamik paketin payı büyük. Örneğin 150 km/s ile geçilen orta hızlı bir virajda yeni Type R önceki versiyona oranla 10 km/s daha hızlı. Böylece yeni Honda Type R çok daha iyi tur zamanına imza atabiliyor." dedi.



10. nesil Civic Hatchback ile birlikte Honda"nın İngiltere tesislerinde üretilecek olan yeni Honda Type R, 2017 yılının son çeyreğinde tüm dünya ile birlikte Türkiye"de de satışa sunulacak. Yeni Honda Type R üretildiği İngiltere"den ülkemiz de dahil olmak üzere Avrupa, ABD ve Japonya olmak üzere dünyada farklı noktalarda satışa sunulacak.