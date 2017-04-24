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Rekora Koşan Ford Otosan'da Kapasite Yatırımı Gündemde
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Rekora Koşan Ford Otosan'da Kapasite Yatırımı Gündemde

Ford Otosan'da işler çok iyi gidiyor.

Rekora Koşan Ford Otosan'da Kapasite Yatırımı Gündemde

Ford Otosan'da işler çok iyi gidiyor. Siparişlere yetişmekte zorlanan şirket, kapasite yatırımı yapacak. Yıl sonunda rekor bekleniyor. Yenigün, "Özellikle Avrupa'dan gelen siparişler çok hızlandı" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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