Rekora Koşan Ford Otosan'da Kapasite Yatırımı Gündemde
Ford Otosan'da işler çok iyi gidiyor.
Ford Otosan'da işler çok iyi gidiyor. Siparişlere yetişmekte zorlanan şirket, kapasite yatırımı yapacak. Yıl sonunda rekor bekleniyor. Yenigün, "Özellikle Avrupa'dan gelen siparişler çok hızlandı" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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