Rekor Üstüne Rekor Kırdı!

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde 2-1'in rövanşında sahasında Lyon'u ağırlayan Beşiktaş'ta Talisca'nın golleri Arena'yı salladı.



Bu sezon tüm kulvarlarda 28 maça çıkan Talisca ilk devrede yaklaşık 2 ay sakatlık geçirmesie rağmen iyi toparlandı ve gollerini sıralamaya başladı.



28 maçta 13 gol atan Talisca kariyerinin en skorer dönemini geçiriyor.



Talisca geçen sezon Benfica'd 33 maçta 9 gol atmıştı. 2014-15 sezonunda ise 44 maçta 11 gol atmıştı.



(Fotomaç)