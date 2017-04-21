Rekor Üstüne Rekor Kırdı!

Beşiktaş'ın kiralık yıldızı Talisca kariyerinin en iyi sezonunu Beşiktaş'ta geçiriyor.

Rekor Üstüne Rekor Kırdı!

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde 2-1'in rövanşında sahasında Lyon'u ağırlayan Beşiktaş'ta Talisca'nın golleri Arena'yı salladı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 28 maça çıkan Talisca ilk devrede yaklaşık 2 ay sakatlık geçirmesie rağmen iyi toparlandı ve gollerini sıralamaya başladı.

28 maçta 13 gol atan Talisca kariyerinin en skorer dönemini geçiriyor.

Talisca geçen sezon Benfica'd 33 maçta 9 gol atmıştı. 2014-15 sezonunda ise 44 maçta 11 gol atmıştı.

(Fotomaç)


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