Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin, Işık Sigorta'nın tek kontrolünü devralması için Rekabet Kurumuna başvuru yapıldı.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan duyuruda, Kuruma yapılan devralma başvurularına yer verildi.
Buna göre, Maersk Line A/S'nin Dr. August Oetker KG ve Hamburg Südeamerkanische Dampfschifffahrts-Gesellschaft KG'nin hisse ve varlıklarını devralması işlemi için başvuruda bulunuldu.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin, Işık Sigorta AŞ'nin tek kontrolünü devralması için kuruma başvuru yapıldı.
Quarterback Merger Sub Corp.'un B/E Aerospace ile birleşmesi ve bu birleşme sonrasında varlığını koruyacak olan B/E Aerospace'in, Rockwell Collins'in doğrudan veya dolaylı iştiraki haline gelmesi işlemi için başvuruldu.
Rekabet Kurumuna Yapılan Devralma Başvuruları
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin, Işık Sigorta'nın tek kontrolünü devralması için Rekabet Kurumuna başvuru yapıldı.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin, Işık Sigorta'nın tek kontrolünü devralması için Rekabet Kurumuna başvuru yapıldı.
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