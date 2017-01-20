Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Rekabet Kurumuna Yapılan Devralma Başvuruları
Ara
BİST 82.300 %0,00
DOLAR 3,8188 %-0,22
EURO 4,0800 %-0,07
PARİTE 1,0681 %0,19
ALTIN 148,28 %0,01
FAİZ 11,25 %-1,06
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Rekabet Kurumuna Yapılan Devralma Başvuruları

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin, Işık Sigorta'nın tek kontrolünü devralması için Rekabet Kurumuna başvuru yapıldı.

Rekabet Kurumuna Yapılan Devralma Başvuruları

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin, Işık Sigorta'nın tek kontrolünü devralması için Rekabet Kurumuna başvuru yapıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan duyuruda, Kuruma yapılan devralma başvurularına yer verildi.

Buna göre, Maersk Line A/S'nin Dr. August Oetker KG ve Hamburg Südeamerkanische Dampfschifffahrts-Gesellschaft KG'nin hisse ve varlıklarını devralması işlemi için başvuruda bulunuldu.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin, Işık Sigorta AŞ'nin tek kontrolünü devralması için kuruma başvuru yapıldı.

Quarterback Merger Sub Corp.'un B/E Aerospace ile birleşmesi ve bu birleşme sonrasında varlığını koruyacak olan B/E Aerospace'in, Rockwell Collins'in doğrudan veya dolaylı iştiraki haline gelmesi işlemi için başvuruldu.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti, Rockwell Collins, Kooperatif, Türkiye, Hamburg, Sigorta, Kredi, Ges
3