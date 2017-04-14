Rekabet Kurumu Teknoloji Şirketlerinin İlginç Yazışmalarını Paylaştı

Rekabet Kurumu, aralarında Gold, LG, Bimeks ve Vatan'ın da bulunduğu şirketlerin ceza almalarına neden olan yazışmalarını paylaştı.



Rekabet Kurumu, geçtiğimiz aylarda Aral Oyun Konsol ve Aksesuar, Bimeks, Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama, Teknosa, Vatan Bilgisayar, Gold Teknoloji Marketleri, Kliksa, LG, Türk Philips, Vestel gibi şirketlerine ceza kesmişti.



Şirketlerin, perakende fiyatların tespiti konusunda anlaşma içinde olduğuna, bu suretle adı geçen teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiklerine, dolayısıyla aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca adı geçen şirketlere idari para cezası verilmesine karar verilmişti.



Rekabet Kurumu yayımladığı yeni soruşturma dosyasında söz konusu şirketlerin aralarında geçen ilginç e-mail yazışmalarını belge olarak sundu.



Söz konusu belgeler şirketler arasındaki haksız rekabete yönelik görüşmeleri ortaya çıkarıyor. Bu görüşmeler uzun olduğu için tamamına şu link üzerinden bakabilirsiniz.



Belgelerde ceza alan şirketlerle alakalı tüm bilgilere erişebilmeniz mümkün. Raporda yer alan şirketlerin bazıları sadece tedarikçi olarak yer aldığı için ceza almadı. Ulaşmak istediğiniz şirketin bilgilerine detaylı arama yaparak ulaşabilirsiniz.