Rekabet Kurulundan Nihai İnceleme Kararı

Rekabet Kurulu, 7 şirketin hisselerinin tamamının UN Ro-Ro İşletmeleri tarafından devralınmasına ilişkin başvuruyu nihai incelemeye aldı.



Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, Ulusoy Deniz Taşımacılığı, Ulusoy Gemi İşletmeleri AŞ, Ulusoy Ro-Ro İşletmeleri, Ulusoy Ro-Ro Yatırımları, Ulusoy Gemi Acenteliği, Ulusoy Lojistik Taşımacılık ve Konteyner Hizmetleri ile Ulusoy Çeşme Liman İşletmesi firmalarının hisselerinin tamamının UN Ro-Ro İşletmeleri tarafından devralınmasına ilişkin başvurunun, Rekabet Kurulunca nihai incelemeye alındığı bildirildi.



Kurula bildirilmiş bir birleşme veya devralma işleminin, nihai karara kadar askıda olduğu ancak işlemin nihai incelemeye alınmasının, izin verilemez nitelikte olduğu anlamı taşımadığı ifade edildi.