Rekabet Kurulu Kararları
Rekabet Kurulu, Elektrik Üretim AŞ'ye ait Anamur, Bozyazı, Mut-Derinçay, Silifke ve Zeyne Hidroelektrik Santrallerinin (HES) bir bütün halinde "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi işleminin izne tabi olmadığını kararlaştırdı.
Rekabet Kurulu, Elektrik Üretim AŞ'ye ait Anamur, Bozyazı, Mut-Derinçay, Silifke ve Zeyne Hidroelektrik Santrallerinin (HES) bir bütün halinde "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi işleminin izne tabi olmadığını kararlaştırdı.
Rekabet Kurumunun internet sitesindeki duyuruya göre Kurul, Hüner Pazarlama ve Ticaret AŞ'nin sahip olduğu bir kısım varlıkların devri işleminin kapsamda olmadığına karar verdi.
Kurul, OMV Aktiengesellschaft'ın kontrol ettiği OMV Petrol Ofisi AŞ'ye ait OMV Petrol Ofisi Haramidere Akaryakıt Depolama ve Dolum Terminalinin tamamının, Done Eğlence Parkuru Aktivite Turizm Elektronik Plastik Metal Restoran İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığını kararlaştırdı.
Kurulda yapılan değerlendirmeler sonucu, Cinven Capital Management General Partner Limited tarafından yönetilen fonlar ile Canada Pension Plan Investment Board tarafından Travel Holdings Parent Corporation, Inc. ve iştiraklerinin ortak kontrolünün devralınması işlemine izin verildi.
Bollore Grup tarafından Vivendi SA'nın, John Wood Group Plc. tarafından da Amec Foster Wheeler Plc'nin tek kontrolünün devralınması işlemlerine izin çıktı.
Elektrik Üretim AŞ'ye ait Anamur, Bozyazı, Mut-Derinçay, Silifke ve Zeyne Hidroelektrik Santrallerinin bir bütün halinde "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi işleminin izne tabi olmadığı kararı alındı.
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