Rejimin Bombaları Yatağa Mahkum Etti

Muhammed İzzo ve ailesinin yaşadığı ev

2Yatağa mahkum yaşayan Muhammed İzzo ve ailesinden detaylar

Yatağa mahkum yaşayan Muhammed İzzo ile röportaj

İzzo'nun eşi Nur el-Hammud ile röportaj

İzzo ailesinden detay planlar Suriye'deki iç savaşta rejim uçaklarından atılan bombalar nedeniyle yaralanarak 2,5 yıldır yatağa mahkum yaşayan Muhammed İzzo, sağlığına kavuşmanın hayalini kuruyor.



Tedavi amacıyla yaklaşık 1,5 yıl önce Türkiye'ye gelen Muhammed İzzo (30) ile eşi Nur el-Hammud (22) ve iki oğlu, Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesi Direkli Mahallesi'nde, Günyüzü Derneğince kiralanan evde hayata tutunmaya çalışıyor.



Savaşın yatağa mahkum ettiği İzzo, tedavi olup çocukları ve eşine en güzel şekilde bakmak istiyor. Hammud ise eşini hayata bağlamak için mücadele ediyor.



İzzo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bombardımanın ardından 2,5 yıldır yatağa mahkum olduğunu, eşinin desteği sayesinde yaşadıklarına dayanabildiğini anlattı.



Eşinin yatağa monte ettirdiği demir sayesinde kollarını ve vücudunun sağlam yerlerini hareket ettirebildiğini belirten İzzo, bu sayede 3 ve 2 yaşlarındaki çocuklarıyla oynama imkanı bulduğunu söyledi.



Allah'tan umudunu kesmediğini ifade eden İzzo, şunları kaydetti:



"Şoförlük yapıyordum. Her şey yolundaydı. Sonra uçaklar geldi, evimizi bombaladı, bu hale geldim. 2,5 yıldır vücudumun belden aşağısı tutmuyor. Tek isteğim eski halime gelmek ve çocuklarımla sokakta dolaşmak. Onlar için çalışıp eskisi gibi evime ekmek getirmek istiyorum. Küçük oğlum 2 yaşını geçti ama şimdiye kadar onu kucağıma alıp dolaştıramadım. Burada gelip boynuma çıkıyorlar, oynuyoruz. 'Dışarı çıkalım' diyor ama kalkamıyorum. Önceden moral olarak da kötü durumdaydım. Eşim sayesinde hayata bağlandım. Sürekli benimle ilgileniyor, teskin ediyor, mutlu ediyor beni."



İzzo, "Yürüyebilmem gibi bir umut var. Antalya'da tedavi olabileceğimi söylediler ama onu karşılayacak paramız yok. Burada Günyüzü Derneği bize ev kiraladı, yardımda bulunuyor, her türlü ihtiyacımız gideriliyor. Tek sıkıntımız tedavi olamamak." dedi.



"Aklını kaybetmesinden korktum"



Hammud ise 4 yıldır evli olduklarını belirterek, "Tek sıkıntımız eşimin bu halde olması. Başlarda çok üzülüyordu, içine kapandı bu durum nedeniyle. Aklını kaybetmesinden korktum. Elimden geldiğince ona ve çocuklarıma bakmaya çalışıyorum. Moralini yüksek tutmak için her şeyi deniyorum. Tek isteğim, tedavi olup ayağa kalkması." diye konuştu.



Günyüzü Derneği yetkilisi İsmail Umut da kentte ihtiyaç sahibi birçok Suriyeli aileye sahip çıkmaya çalıştıklarını anlatarak, "İzzo, Akdeniz Üniversitesinde gerçekleştirilecek tedaviyle sağlığına kavuşabilir." ifadesini kullandı.