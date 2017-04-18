Rejime Sessiz Kalamayız'

Anayasa değişikliği referandumunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan Trump, ABD'nin Suriye'de gerçekleştirdiği hava saldırılarına Türkiye'nin desteği için teşekkür ederek "Rejimin saldırılarına daha fazla sessiz kalamayız." diye konuştu.