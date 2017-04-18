Rejime Sessiz Kalamayız'
Anayasa değişikliği referandumunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan Trump, ABD'nin Suriye'de gerçekleştirdiği hava saldırılarına Türkiye'nin desteği için teşekkür ederek "Rejimin saldırılarına daha fazla sessiz kalamayız." diye konuştu.
Anayasa değişikliği referandumunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan Trump, ABD'nin Suriye'de gerçekleştirdiği hava saldırılarına Türkiye'nin desteği için teşekkür ederek "Rejimin saldırılarına daha fazla sessiz kalamayız." diye konuştu.
Kaynak: Dunya.com