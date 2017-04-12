Rejim Idlib'de Sivilleri Vurgu: 3 Ölü

Suriye'de rejim uçaklarının İdlib kırsalında yer alan Hambuşiye köyüne düzenlediği hava saldırısı sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Rejim Idlib'de Sivilleri Vurgu: 3 Ölü

Suriye'de rejim uçaklarının İdlib kırsalında yer alan Hambuşiye köyüne düzenlediği hava saldırısı sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Esed rejimi uçaklarının, İdlib'in batı kırsalındaki Hambuşiye köyüne düzenlediği hava saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yaralıların bölgedeki sahra hastanelerinde tedavi altına alındığı belirtildi.

(İHA)

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Hastane, Surıye, Suriye, İdlib, Sahra
3
sponsored ads