Rejim Idlib'de Sivilleri Vurgu: 3 Ölü

Suriye'de rejim uçaklarının İdlib kırsalında yer alan Hambuşiye köyüne düzenlediği hava saldırısı sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Esed rejimi uçaklarının, İdlib'in batı kırsalındaki Hambuşiye köyüne düzenlediği hava saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yaralıların bölgedeki sahra hastanelerinde tedavi altına alındığı belirtildi.



(İHA)