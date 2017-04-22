Rejim Güçleri, Daret Azze'yi Bombaladı

Suriye rejim güçlerine ait savaş uçakları, Halep'in batısında Daret Azze'yi vakum bombasıyla on bir kez vurdu. Bombalama sonucu aynı aileden üç kız çocuk ve bir kadın hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı. Ticaret merkezi olan şehir zarar gördü. Halep'in batısına 30 kilometre mesafede bulunan Daret Azze bölgenin en büyük şehirlerinden biri durumunda. Rejim güçlerine ait savaş uçakları ayrıca Halep kırsalındaki Adnan, Han el Asal Hayyan ve el Tawaman şehrine birkaç saldırı yaptı ve çok sayıda sivilin yaralanmasına yol açtı.



(İHA)