Reis Resulzade'nin Resim Sergisi Ankara'da Açıldı
Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin kurucusu Mehmed Emin Resulzade’nin torunu ressam Reis Resulzade’nin resim sergisi Ankara’da açıldı.
Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mehmed Emin Resulzade'nin torunu ressam Reis Resulzade'nin resim sergisi Ankara'da açıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Yerli Düşünce Derneğinin katkılarıyla Mustafa Ayaz Vakfı Müzesinde açılışı yapılan "Reis Resulzade Bir Dünya Ressamı" adlı sergide kurdele kesimini Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ve ressam Reis Resulzade gerçekleştirdi. Açılışın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, serginin açılış amacına işaret ederek, "Buradaki amaç büyük Türk milletinin, Türklük ailesinin dünyada sadece cephelerdeki kahramanlıklarıyla değil, dünyaya sanatıyla, kültürüyle, medeniyetiyle de katkısı olduğunu öpöz bir Türkün fırçasından bütün dünyaya bu hassas ayda göstermek" dedi.
"Alçakça ve zalimce Karabağ'ı işgal ettiler"
Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki Karabağ gerilimine de değinen Topçu, "Birileri her yıl biliyorsunuz bu aylarda (nisan) arkasındaki lobilerle, localarla soykırımdan bahsediyorlar. Aslında o soykırımdan bahsedenler daha dün gibi bütün dünyanın gözü önünde alçakça ve zalimce Karabağ'ı işgal ettiler. Türklerinin öpöz yurtlarını, yuvalarını işgal ettiler. Anaların önünde çocukların başını kestiler, çocuklarının önünde de analarının başı kestiler. 14 yaşındaki kız çocuklarını ölüm deneği yapmak için diri diri soydular" diye konuştu.
"Azerbaycan'a sahip Türk dünyası bunu ona borçluyuz"
Serginin sahibi Reis Resulzade'nin dedesi ve aynı zamanda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ilk kurucusu olan Mehmed Emin Resulzade'ye ilişkin olarak da Topçu, "Azerbaycan devletinin temellerini atan Mehmed Emin Resulzade, 'Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez' diyen bütün mazlum milletlere önemli bir şiar ve ilke bırakan, bütün Türk dünyasını ve İslam dünyasının önemli insanıdır. O olmasaydı belki de Azerbaycan bir federasyon, bir eyalet olacaktı. Azerbaycan'a sahip Türk dünyası bunu ona borçlu" ifadelerini kullandı.
Açılışta Yerli Düşünce Derneği üyeleri, Reis Resulzade'ye dedesi Mehmed Emin Resulzade'nin kara kalem portesini hediye etti.
Reis Resulzade kimdir?
1946 yılında Kazakistan'da ailesi sürgündeyken dünyaya geldi. Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini bitirdi. Aynı yıl üniversitenin resim, heykel ve boyama bölümünde öğretmen olarak göreve başladı. Ressamlar Birliği üyesi olan Reis Resulzade'nin eserleri Küba, Afganistan, Polonya, Amerika Birleşik Devletleri, İstanbul ve Moskova'da birçok kez sanatseverlerle buluştu. - ANKARA