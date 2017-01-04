Reina'ya Saldıran Terörist Şok Bombası Kullanmış

Reina saldırısı düzenleyen teröristin, içeridekilerin reaksiyon göstermesini engellemek amacıyla şok bombası kullandığı öğrenildi.
KORKU VE PANİK YARATMAK İSTEDİ
Reina'da yapılan incelemelerde, saldırganın içeridekileri korku ve paniğe sevk etmek için şok bombası olarak bilinen 'flashbang' kullandığı tespit edildi.
ÖZEL KUVVETLER KULLANIYOR
Flashbang'in İngiliz SAS komandolarının isteğiyle İngiltere hükümeti tarafından geliştirildiği belirtildi. Bomba, bazı ülkelerin özel kuvvetleri tarafından operasyonlarda kullanılıyor.
BİRKAÇ SANİYE KAZANDIRIYOR
Şok bombası, hedeftekilerin tepki vermelerini önlüyor ve birkaç saniye kazandırıyor.(Kaynak: Haberturk)