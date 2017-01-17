Reina'ya Saldıran Terörist ile İlgili Detaylar

Terörist, 33 yaşındaki Abdulkadir Masharipov.



DEAŞ'ın Suriye'deki unsurlarıyla irtibatlıydı.



Afganistan ve Pakistan'da 2 yıl eğitim aldı.



İran üzerinden kaçak yollarla Türkiye'ye girdiği tahmin ediliyor



Teröristin bildiği diller ise Özbekçe, Rusça, Arapça, Çince ve Türkçe.



Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA



Reina'ya saldıran terörist Ebu Muhammed El Horasani kod adlı 33 yaşındaki Abdulkadir Masharipov, Özbekistan doğumlu.



Evli ve 2 çocuğu bulunan Tacik uyruklu Maşaripov, Özbek vatandaşı.



Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre; terörist 3 gündür Esenyurt'ta takip ediliyordu. Masharipov, DEAŞ'ın Suriye'deki unsurlarıyla irtibatlıydı. Afganistan ve Pakistan'da 2 yıl eğitim alan teröristin İran üzerinden kaçak yollarla Türkiye'ye girdiği tahmin ediliyor. Masharipov, 16 Aralık'ta Konya'dan karayoluyla İstanbul'a geldi. Teröristin bildiği diller ise Özbekçe, Rusça, Arapça, Çince ve Türkçe. Terörist, Özbekistan'da da aranıyordu.