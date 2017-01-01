Reina'ya Gitmekten Son Anda Vazgeçtim'

Galatasaray Odeabank'ın ABD'li basketbolcusu Austin Daye, dün gece Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısının ardından yaptığı paylaşımda saldırıdan şans eseri kurtulduğunu söyledi.

Türkiye, dün gece İstanbul'un en popüler mekanlarından Reina'da gerçekleşen terör saldırısının yasını tutuyor. Saldırıdan sonra birçok sporcu sosyal medya üzerinden tepkisini dile getirdi ve geçmiş olsun mesajlarını iletti.

Sezon başında Galatasaray Odeabank'a transfer olan Austin Daye, saldırıdan sonra yaptığı paylaşımda dün akşam yemeği için Reina'ya gitmeyi planladığını ama sonradan vazgeçtiğini belirtti.

Mehmet Topal iddiası yalanlandı



Saldırının gerçekleştiği ilk dakikalarda Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mehmet Topal'ın dün gece Reina'da olduğu iddiası sosyal medyada dile getirildi. Ancak kısa bir süre sonra sarı lacivertli kulübün iletişim depratmanından yapılan açıklamada Mehmet Topal'ın ailesiyle beraber İstanbul dışında olduğu duyuruldu.