Reina Teröristinin Polisleri Görünce İlk Sözü: Öldürmeyin Beni

İstanbul Ortaköy'deki Reina isimli gece kulübünde yılbaşı gecesi 39 kişiyi katleden DEAŞ'lı terörist Abdulkadir Masharipov ve beraberindeki 4 kişi, İstanbul Esenyurt'ta operasyonla yakalandı.

'DİKKATLİ OLUN' UYARISI

Katliamın ardından istihbarat birimleri, DEAŞ içindeki haber kaynaklarına "Dikkatli olun" uyarısı yaptı. Teröristin yurtdışına kaçabileceği değerlendirilerek sınırda kaçakçılık yapan kişiler yakın takibe alındı.

Hatay polisi, Masharipov'a olay günü ve sonrasında yardım ettiği belirlenen Özbek asıllı 3 kişinin kente geldiğini ve kaçakçılarla temas kurduğu bilgisini aldı. 3 Özbek, Hatay'da yakalanıp İstanbul'a gönderildi.

KONYA'DAKİ HÜCREYLE 'İLK TEMAS' YAKALATTI

Kendisine yardım eden 3 kişinin yakalanması üzerine paniğe kapılan Masharipov, kaçmak için Konya'daki DAEŞ hücresi ile irtibata geçti. İstihbarat birimleri, bu iletişimden haberdar oldu. Masharipov'un İstanbul Esenyurt'ta olabileceği 5 adres tespit edildi.

'SİYAHİ KADINLARI' KULLANDILAR

Art arda yapılan baskınlarda, Masharipov ile 1 Iraklı erkek ile Afrikalı 3 kadın yakalandı. Iraklı kişinin evi kiralayan Ali Jameel Mohammed, kadınların ise Senegalli Dina A. (27), Somalili Aysha M. (27) ve Mısırlı Tene Trare (26) olduğu anlaşıldı.

Şüphelilerin, alışveriş ve yer değiştirmede dikkat çekmemek için siyahi kadınları kullandıkları tespit edildi. Afrikalı kadınların, DEAŞ'a katılacağı öne sürüldü.

'GÜRÜLTÜ 20 DAKİKA SÜRDÜ'

Görgü tanıklarından İlker Atak, binada sesleri duyunca kavga olduğunu düşündüğünü, gürültü ve bağırtıların 20 dakika sürdüğünü söyledi. Atak, "Gürültüye uyandığımda 23.30 sıralarıydı. Kavga olduğunu düşündüm. 155'i arayıp ihbarda bulundum. Polis önce bir kişiyi dışarıya çıkardı. 20 dakika bağırtı sürdü. Güvenlik kamerası eksiğimiz var. Özel kartla giriş yapılıyor. Son 10 günde siteye çok sayıda siyahi vatandaşın giriş-çıkış yaptığını gördüm" dedi.

Sezer Aras ise zanlıların siteden çıkarılış anını anlattı. Aras, "2 zanlıyı çıkardılar. Site sakinleri dışarıdaydı. İkinci zanlı çıkarılırken zanlıya linç girişiminde bulundular. Yerde sürükleyerek çıkarıyorlardı" diye konuştu.

İLK SÖZÜ 'ÖLDÜRMEYİN BENİ' OLDU

Operasyon sırasında Abdukadir Masharipov'un yatağın altına saklandığı öğrenilirken, oldukça korktuğu da gözlendi. Terörist, ilk ifadesinde ise saldırıyı nasıl planladığını, nasıl keşif yaptığını, eylem sırasında ve sonrasında neler yaptığını tek tek polise anlattı.

Parmak izleri de tespit edilenlerle uyuştu. Masharipov'un, evde polisleri gördüğü an Türkçe "Öldürmeyin beni" dediği öğrenildi. Teröristin oğlunu başka bir DEAŞ hücre evine gönderdiği belirlendi. Masharipov'un karısı ve kızı geçen hafta Pendik'te gözaltına alınmıştı.

OPERASYONU ÇALIŞKAN YÖNETTİ

Operasyonu bizzat İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan yönetti. Çalışkan, saldırganın tüm bağlantılarının deşifre edilmesi için sağ yakalanması talimatını verdi.

Esenyurt'taki 5 ayrı hücre evine, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün tecrübeli operasyon timleri girdi. Kapıların kırılması işlemleri sırasında saldırı ve patlamaya karşı da parça tesirlerini ortadan kaldıran çelik kalkan ve özel örtüler kullanıldı.

20 HÜCRE ÇÖKERTİLDİ

Masharipov'a ulaşmak için 1 Ocak'tan bu yana İstanbul'daki DEAŞ hücrelerine çok sayıda baskın düzenlendi. Polis Esenyurt, Silivri ve Başakşehir'de 20 DEAŞ hücresini çökertti.

DEAŞ'ın Özbek yapılanmasına yönelik İstanbul'un 5 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda da çok sayıda kişinin gözaltına alındığı, operasyonların sürdüğü öğrenildi.(Kaynak: Hürriyet)