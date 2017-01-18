Reina Şehidinin Abisi de Operasyona Katılmış

Reina saldırısında şehit olan polis memuru Burak Yıldız'ın ağabeyinin de Esenyurt'taki operasyona katıldığı ortaya çıktı.

Reina Şehidinin Abisi de Operasyona Katılmış

Reina'yı kana bulayan terörist Abdulkadir Masharipov İstanbul polisinin başarılı operasyonu ile Esenyurt'ta saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.

ŞEHİDİN ABİSİ DE OPERASYONA KATILDI

Yılbaşı gecesi yapılan alçak saldırıda ilk önce Reina önündeki polis aracında bulunan polis memuru Burak Yıldız şehit düşmüştü. Burak Yıldız'ın ağabeyi Murat yıldız da polisti.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve ekibinin büyük bir başarıya imza attığı operasyona Reina'da düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Burak Yıldız'ın Çevik Kuvvet'te görevli abisi Murat Yıldız'ın da katıldığı ortaya çıktı.

(Şehit polis Burak Yıldız)


(Şehit polisin ağabeyi)

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