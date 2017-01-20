Reina Saldırısıyla İlgili Kayseri'de Operasyon!

Yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'deki Reina adlı gece kulübünde düzenlenen silahlı saldırının faili DEAŞ'lı terörist Abdulgadir Masharipov ile ilişkili olduğu gerekçesiyle Doğu Türkistan asıllı 26 yaşındaki Mansuer Mijiti, Kayseri polisince gözaltına alındı.

DEAŞ HÜCRESİYLE İRTİBATLI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İstanbul'da sürdürülen soruşturma çerçevesinde Kayseri polisi, yakalanan Reina katilamcısı Özbek Abdulgadir Masharipov ile ilişkili olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan kişilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüpheli Doğu Türkistan asıllı Mansuer Mijiti Kayseri'de, Uygur Türkleri'nin kaldığı Melikgazi ilçesindeki devlet lojmanlarında Terörle Mücadele ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının evinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu. Zanlının, İstanbul'daki DEAŞ hücresiyle bağlantılı ve halen firarda olan bir zanlıyla irtibat halinde olduğu ifade edildi.