Reina Saldırısıyla Ilgili Atatürk Havalimanı'nda 2 Gözaltı

Reina SALDIRISIYLA İLGİLİ ATATÜRK HAVALİMANI'NDA 2 GÖZALTI (görüntünün tamamı)



Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - Faik KAPTAN - İbrahim YILDIZ - Hüseyin ASLIYÜCE /İSTANBUL DHA



Reina'ya yaptığı saldırıdan sonra kaçan terörist için sınır kapılarında alarm verilirken Atatürk Havalimanı'nda polis incelemelerini artırdı. Teröristin profiline benzeyen yolcular, Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulanıyor. Bugün de Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Metro Katı arama noktasından geçen bir kişi ve yanındaki arkadaşını polis gözaltına aldı. Alınan bilgiye göre ismi öğrenilemeyen iki kişinin Reina saldırısını gerçekleştiren teröristle ilişkili olabilecekleri şüphesiyle gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheliler Atatürk Havalimanı'ndan Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.