Reina Saldırısını Planlayan Deaş'lı Öldürüldü
ABD Merkez Komutanlığı, Reina saldırısını planlayan DEAŞ militanının Suriye’deki operasyonlarda öldürüldüğünü bildirdi.
ABD Merkez Komutanlığı, Reina saldırısını planlayan DEAŞ militanının Suriye'deki operasyonlarda öldürüldüğünü bildirdi.
ABD Merkez Komutanlığı, İstanbul Ortaköy'deki Reina saldırısını planlayanlardan DEAŞ militanı Abdurrahman Özbeki'nin 6 Nisan'da ABD güçlerinin Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonlarda öldürüldüğünü açıkladı. Özbeki'nin, terör örgütünün dış saldırıları, yabancı savaşçı ve finans kaynaklarından sorumlu liderlerinden biri olduğu bildirildi. - WASHINGTON