Reina Saldırısını Planlayan Deaş'lı Öldürüldü

ABD Merkez Komutanlığı, Reina saldırısını planlayan DEAŞ militanının Suriye'deki operasyonlarda öldürüldüğünü bildirdi.



ABD Merkez Komutanlığı, İstanbul Ortaköy'deki Reina saldırısını planlayanlardan DEAŞ militanı Abdurrahman Özbeki'nin 6 Nisan'da ABD güçlerinin Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonlarda öldürüldüğünü açıkladı. Özbeki'nin, terör örgütünün dış saldırıları, yabancı savaşçı ve finans kaynaklarından sorumlu liderlerinden biri olduğu bildirildi. - WASHINGTON