Reina Saldırısını Işid Üstlendi





İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi bir eğlence merkezine düzenlenen kanlı saldırının sorumluluğunu terör örgütü IŞİD üstlendi.



Örgütten yapılan yazılı açıklamada," IŞİD'in, Haç'ın koruyucusu Türkiye'ye karşı yürüttüğü kutsal savaşın devamı niteliğinde hilafete bağlı bir asker, Hristiyanların bayramını kutladığı İstanbul'un en meşhur eğlence merkezlerinden birini vurdu" ifadelerini kullandı.



Yılbaşı gecesi, Reina'da Kalaşnikof silahla gerçekleştirilen terör saldırısında, aralarında yabancıların da bulunduğu 39 kişi hayatını kaybetmiş 65 kişi de yaralanmıştı.



Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, terörist, Ortaköy'deki gece kulübü Reina'ya taksiyle geldi, bagajdan aldığı Kalaşnikof tüfekle çevreye rastgele ateş açtı.



İlk olarak kapıda 21 yaşındaki polis memuru Burak Yıldız'ı vuran teröristin ikinci kurbanı, polis memuruyla sohbet eden, bir turizm şirketinin şoförü Ayhan Arık oldu.



Terörist dakikalar içinde 4 şarjör değiştirip 120 mermi sıktı, yere düşenlerin başına ateş etti.



Bu arada hayatını kaybedenler Adli Tıp Kurumundaki otopsi ve kimlik tespit işlemlerinin ardından ailelerince teslim alınıyor.



İstanbul Valiliği, durumu iyi olanların taburcu edildiğini, 46 kişinin tedavilerinin ise halen çeşitli hastanelerde sürdüğünü bildirdi.



Öte yandan saldırıyı düzenledikten sonra kıyafet değiştirerek kayıplara karışan teröristi arama çalışmaları sürüyor.



Türk medyası, teröristin Orta Asyalı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.



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Tags: Türkiye Saldırı Terörizm İstanbul üstlendi saldırısını IŞİD Reina Gepost: 02 januari 2017