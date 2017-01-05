Reina Saldırısından Bugüne Kadar Yaşananlar

Ortaköy'de yeni yılın ilk saatlerinde Reina isimli gece kulübüne yönelik düzenlenen silahlı terör saldırısının ardından yaşananlar anbean İHA kameralarına yansıdı.



Ortaköy'de yeni yılın ilk saatlerinde Reina isimli gece kulübüne yönelik silahlı terör saldırısı gerçekleşti. Gece yarısı saat 01.15 sıralarında düzenlenen saldırı ilk olarak polis ekiplerinin telsiz konuşmalarına yansıdı. 39 kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda kişinin yaralandığı saldırının ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Saldırının hemen ardından yaşananlar anbean İHA kameralarına yansıdı.



Terör saldırısı ilk olarak "Ortaköy'de ünlü bir gece kulübünde silahlı saldırı gerçekleşti. Yaralıların olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi" cümlesiyle İHA tarafından tüm kamuoyuna duyuruldu. Ardından olay yerinden ilk görüntüler, yaralıların ambulanslarla hastaneye taşınması ve polis ekiplerinin çalışmaları canlı yayın üzerinden takip edildi. İlerleyen saatlerde saldırganın gece kulübünde saklandığı iddiası üzerine polis ekipleri gece kulübüne operasyon düzenledi. Gece kulübünün denizden ve karadan tüm çevresi sarılırken bu esnada yaralıların hastanelere taşınmasına devam edildi.



Vali olay yerinde



İstanbul Valisi Vasip Şahin gece 03.00'de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yaklaşık yarım saat sonra Reina'dan çıkan Vali Şahın basın mensuplarına yaptığı açıklamada, biri polis 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin ise yaralandığını söyledi.



Bakan Soylu: "39 kişi hayatını kaybetti, teröristi arama çalışmaları devam ediyor"



Olay günü sabahı saat 08.00 sıralarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gece kulübüne gelerek incelemeler bulundu. Olay yerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Süleyman Soylu, "39 insanımız hayatını Kaybetti 18'inin kimliği ile belli. Diğerlerinin kimliği ile ilgili tespit çalışmaları devam ediyor. Bir terör saldırısı. 69 kişi hastanelerde tedavi görüyor" dedi. Bakan Soylu saldırıyı bir kişin gerçekleştirdiğini vurguladı.



Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'nun önüne akın etti. Olaydan yaralı kurtulanlar ise dehşet anlarını anlattı. Saldırının ardından Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ilgili bakanlardan brifing aldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek yaralıları ziyaret etti. Aynı dakikalarda Gece kulübünde çalışan güvenlik görevlisi dehşet anlarını anlattı.



Hayat hikayeleri ortaya çıktı



Saldırıda hayatını kaybedenlerin üzücü hayat hikayeleri ortaya çıktı. Düğün hazırlığındaki Mustafa Sezgin Seymen'den geriye nişan fotoğrafları kaldı. İstanbul'a üniversite okumak için gelen Iraklı Jalal Abbas isimli saldırıda hayatını kaybetti. Özel güvenlik görevlisi Hatice Karcılar'da hayatını kaybedenler arasında yer aldı. Güvenlik görevlisi Fatih Çakmak ise 10 Aralık'ta Vodafone Arena yakınlarında düzenlenen saldırıdan kurtulduğu ve Reina saldırısında hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Terör saldırısını gerçekleştiren saldırganın Kuruçeşme'de olduğu şüphelerinin üzerine polis ekipleri harekete geçti, aramalar sonucunda ekipler şüpheli şahsa ulaşamadı. 01.01.2017 saat 15.30 sıralarında polis ekiplerinin gece kulübündeki incelemenin ardından bölgedeki güvenlik kordonu kaldırıldı. Güvenlik kordonunun kaldırılmasının ardından saldırının olduğu noktada hayatını kaybeden 39 kişi için anmalar başladı.



Terör saldırısının hedefi olan gece kulübü, havadan görüntülendi



Saldırının 2'inci günü olay yerinde anmalar devam etti. Saldırıda hayatını kaybeden turistlerin cenazeleri adli tıp kurumundan alınmaya başladı. Suudi Arabistan uyruklu Lubna Ghaznawi'nin otelinden çıkarak gece kulübüne gitme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırının yaşandığı ünlü gece kulübü, havadan görüntülendi. Saldırıda hayatını kaybeden Fatih Çakmak, Büşra Kösa, Yunus Görmek son yolculuğuna uğurlandı.



Gözaltılar başladı



İstanbul Emniyetinin çalışmaları sonucu İstanbul'da gece kulübüne yönelik düzenlenen terör saldırısıyla ilgisi olabileceği değerlendirilen 8 kişi gözaltına alındı.



Öte yandan, emniyet yetkilileri tarafından saldırganın fotoğrafları yayınlandı. Bu sırada Fatih Çakmak'ın cenaze törenine katılan Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Aynı saatlerde saldırıda yaralanan Lübnan'lılar ülkelerine gitti.



Saldrıgana ait ilk görüntüler İHA tarafından servis edildi



Saldırının 2'inci günü Pazartesi akşamı saat 19.30 sıralarından saldırganın ilk görüntüleri İHA tarafından özel olarak servis edildi. Akşam saat 22.30 sıralarında ise polis ekipleri Zeytinburnu'nda gece kulübü saldırganı için operasyon düzenledi. Aynı dakikalarda saldırgana ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Saldırının 3'üncü günü tedavisi devam eden yaralı sayısı 32'e düşerken Ortaköy saldırganın selfi görüntüleri ortaya çıktı. Aynı gün saldırı sonrası Reina'nın içinden görüntüler ilk defa ortaya çıktı. Saldırı nedeniyle gözaltına alınanların sayısı ise 14'e yükseldi.



Olayın 4'üncü gününde ise anmalar devam ederken İHA tarafından saldırgana ait yeni görüntülere ulaşıldı. Ortaköy'deki saldırıyı gerçekleştiren zanlının saldırıdan 10 saat önce Başakşehir'de bir markete geldiği ortaya çıktı. Saldırganın yılbaşına kısa bir süre kala Zeytinburnu'ndaki evinden çıkış anına ait görüntüler ortaya çıktı. Zeytinburnu'nda sokakta sırtında çantayla yavaş yavaş yürüdüğü anların farklı açılardan görüntüleri İHA tarafından servis edildi. - İSTANBUL