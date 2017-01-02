Reina Saldırısında Hayatını Kaybedenlerin İsimleri Belli Oldu

Reina saldırısında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu. Reina saldırısında hayatını kaybedenlerin isimleri ne? Gece kulübü Reina'ya saldırı düzenleyen terörist 6 şarjöründen çıkan 180 kurşunla, 39 kişiyi öldürdü, 65 kişiyi yaraladı. Hayatını kaybeden 38 kişinin kimlikleri belli oldu. Saldırgan dakikalarla ifade edilen saldırı sırasında 6 şarjör değiştirip insanlara 180 mermi sıktı, ardından üstündeki montu çıkarıp kayıplara karıştı. Ortaköy'deki gece kulübü Reina'ya taksiyle gelen terörist, bagajdan aldığı Kalaşnikof tüfekle çevreye rastgele ateş açarak kapıya yaklaştı. İlk olarak kapıda 21 yaşındaki polis memuru Burak Yıldız'ı vuran teröristin ikinci kurbanı, polis memuruyla sohbet eden, bir turizm şirketinin şoförü Ayhan Arık oldu.

REİNA SALDIRISINDA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ

Reina saldırısında ölenlerin kimlikleri belli oldu. Ortaköy Reina'da gerçekleştirilen hain saldırıda ölenlerden şu ana kadar 16 kişinin ismi açıkladı. Hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle:

-Polis memuru Burak Yıldız

-Güvenlik görevlisi Fatih Çakmak

-Turizmci Ayhan Arık

-Yunus Görmek,

-Özel güvenlik görevlisi Hatice Karcılar,

-Bahadır çakır,

-Mustafa Jalal Abbas,

-Mustafa Kaya,

-Baran Cemal,

-Mustafa Barın,

-Kenan Kutluk,

-Ahmet Saud Alfadul,

-Muhammed Said Alfadul,

-Hatice Aslandoğdu,

-Mustafa Seymen,

-Hatice Uyar

30'AR MERMİLİ 6 ŞARJÖR DEĞİŞTİRDİ

Terörist polis memuru Burak Yıldız ve servis şoförü Ayhan Arık'ı vurduktan sonra Reina'nın üst katına çıktı. Burada alt katta eğlenenlerin üzerine ateş açtıktan sonra zemin kata inerek yakın mesafeden ateş açmayı sürdürdü. Polisin verdiği bilgiye göre içinde 30'ar mermi bulunan 6 şarjör değiştirdi. Reina'da yeni yılın gelişini kutlarken kendilerini terör saldırısının kucağında bulanların bir kısmı, canlarını kurtarmak için Boğaz'a atladılar. Terörist, büyük bir soğukkanlılıkla yerde yatan bazı yaralıların başlarına ateş etti, daha sonra üzerindeki montu çıkarıp, altındaki farklı bir kıyafetle Reina'dan ayrılıp izini kaybettirdi.

YERE DÜŞENLERİN KAFASINA ATEŞ ETTİ

Bacağından yaralanan bir turist ambulansla bindirildiği esnada "Elinde uzun namlulu silah vardı. Herkesin üzerine ateş ediyordu. Yere düşenlerin kafasına ateş ediyordu. İzdiham oldu" dedi. Yürüyerek ambulansların bulunduğu noktaya gelen iki genç kız ise şoka girmişti. Yaralıların hastaneye sevk edilmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri Reina'da inceleme başlattı. Gece kulübü önünde bulunan bir ticari taksi ise çekiciye yüklenerek incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişinin bu taksi ile eğlence mekanına gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

IRAKLI BİR ÖĞRENCİ DE VAR

Kimliği tespit edilenler arasında Irak'tan Türkiye'ye üniversite okumak için gelen bir gencin de olduğu öğrenildi. Iraklı Jalal Abbas isimli gencin Kemerburgaz Üniversitesinde öğrenci olduğu ve yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybettiği tespit edildi.

LÜBNANLI VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul'daki saldırının ardından kayıp olduğu bildirilen Lübnan vatandaşı Elias Wardini'nin yaşamını yitirdiği açıklandı. Reuters'ın Lübnan televizyon kanalından aktardığı habere göre ailesi, Wardini'nin öldüğüne dair resmi olarak bilgilendirildiklerini kaydetti.

İSRAİL VATANDAŞI DA VAR

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda İsrailli bir kadının hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail medyasında yer alan haberlere göre saldırıda hayatını kaybeden 19 yaşındaki Leanne Nasser adlı İsrailli'nin üç arkadaşıyla birlikte Reina'da olduğu belirtildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı sırasında yaptığı açıklamada saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerken, yaralılara da acil şifalarını iletti.

"AĞIRLIKLI OLARAK ARAP ÜLKELERİNDEN GELENLER VARMIŞ"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, konuyla ilgili şunları söyledi: "Türk vatandaşlarımız da var, yabancılar da var. Birçoğu birçok kez Türkiye'ye gelmiş. Türkiye'ye defaatle gelmiş yabancılar var. Türkiye'yi tanıyorlar, biliyorlar. Yabancılar ve Türkler var ama ağırlıklı olarak yabancılar. Farklı farklı milletlerden, Suudi Arabistanlı, Faslı, Lübnanlı, Libyalı, farklı milletlerden vatandaşlar var."

LÜBNANLI İŞ ADAMININ KIZI ÇIKTI

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, Heykel Müsellem ve Rita Şami'nin, Ortaköy semtinde bir gece kulübünde yapılan terör saldırısında hayatını kaybettiği aileleri tarafından açıklandı. Yerel basın, Rita Şami'nin Lübnanlı ünlü iş adamı İlyas Şami'nin kızı olduğunu duyurdu. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın, Başbakan Saad Hariri ile görüştüğü, "Lübnanlıların sağlığı ve emniyeti için tüm gerekli işlemlerin yapılmasını" söylediği belirtildi. Bu çerçevede, Lübnan'dan yaralıların durumunu takip etmek üzere Dışişleri Bakanlığı heyeti, hayatını kaybedenlerin aileleri ile yardım ve sağlık heyetinin Lübnan'ın ulusal havayolu şirketi ile bugün İstanbul'a gideceği ifade edildi. Gün içinde, Lübnan vatandaşı İlyas Vardini'nin hayatını kaybettiği, dört Lübnanlının da yaralandığı açıklanmıştı. Müsellem ve Şami'nin isimleri ise yaralılar arasında yer almamıştı.

BİNALİ YILDIRIM, NOEL BABA İDDİALARINI YALANLADI

Reina'daki hain saldırının ardından mikrofonların karşısına geçen Başbakan Binali Yıldırım ise önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Terör bizi korkutamaz, biz terörü korkuturuz." dedi. Öte yandan Binali Yıldırım, teröristin Noel Baba kıyafeti giydiğiyle ilgili iddiayı da "Aslı astarı yok." diyerek yalanladı.

"TERÖRİSTİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Olayın, gece saat 01.15 sıralarında gerçekleşen bir terör saldırısı olduğuna işaret eden Soylu, şunları kaydetti: "Şu anda 69 vatandaşımız, daha doğrusu 69 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Bunun 4'ü ağır olarak bize bildirildi, 1'i çok ağır. Elbette ki bir terör saldırısıyla karşı karşıyayız. Hain, sivil insanlara yönelik ve milletin umutlarını tazelediği bir yılbaşında gerçekleşen ve insanların korunmasız olduğu bir yerde, onların böyle bir şeyden habersiz, hiçbir şekilde akıllarından geçmeyen bir durumda yapılan insanlık dışı ve alçak bir saldırı. Teröristi arama çalışmaları devam ediyor. Emniyetimiz gerekli operasyonları başlattı. İnşallah yakın bir zamanda ele geçeceğini ümit ediyoruz. İnşallah bir daha böyle bir saldırıyla karşı karşıya kalmayız. Tekrar başımız sağ olsun." Terör saldırısını yapan örgütle ilgili bir soru üzerine Soylu, "Tüm detaylı çalışmalar gerçekleşiyor şu anda. Net bir değerlendirme yapmamız çok doğru olmaz. Net bir değerlendirme olunca da kamuoyuyla paylaşırız." ifadelerini kullandı.

REİNA'DAKİ SALDIRI İÇİN VALİDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ortaköy'deki silahlı saldırı olayına ilişkin, "Şu ana kadar kadar yapılan tespitlere göre en az 35 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bunların bir tanesi polis memuru, yine en az 40 yaralımız hastanelerde tedavi altındadır." dedi. Vali Şahin olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Saat 01.15 sıralarında bir terörist uzun namlulu silahla önce kapı önünde bekleyen polis memurumuzu şehit ederek, sonra bir vatandaşımızı şehit ederek içeri girmesi sonucu maalesef içeride çok vahşice, acımasızca, orada sadece yılbaşını kutlamak ve eğlenmek üzere gelmiş masum insanların üzerine çok acımazca kurşun yağdırarak maalesef bugünkü olayı meydana getirmiştir. Bu bir terör saldırısıdır. Şu ana kadar kadar yapılan tespitlere göre en az 35 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bunların bir tanesi polis memuru, yine en az 40 yaralımız hastanelerde tedavi altındadır. Konuyla ilgili detaylı araştırmalar yapılıyor. Arkadaşlar onun üzerinde çalışıyor. Bundan sonra daha detaylı açıklamalar sizlerle ayrıca paylaşılacaktır. Şu anda paylaşabileceğim kısaca bilgiler bunlardır."

GECE KULÜBÜ ÇALIŞANI, DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Beşiktaş'ta saldırının gerçekleştiği gece kulübü çalışanı, dehşet anlarını anlattı. Beşiktaş'ta meydana gelen saldırının ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen gece kulübü çalışanı, o anları anlattı. Gece kulübünde garson olarak çalıştığı öğrenilen kişi, "Birden panik, aşağı indik saklandık. Arkadaşımı getirdim. Panikledik atladım yere. İki kişilermiş birini gördüm. İçeride çok yaralı var. Mekanda 500-600 kişi kadar vardı" ifadelerini kullandı.

REİNA'NIN SAHİBİNDEN AÇIKLAMA

Hürriyet muhabiri Toygun Atilla, "Kendisine ulaştığımda ağlamaktan güçlükle konuşabiliyordu" şeklinde ifade ederek Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan'ın söylediklerini aktardı: "İçeri giren şerefsizler Kalaşnikoflarla taramışlar. Amerikan istihbaratı bunun bilgisini vermişti. 1 hafta 10 gün süreyle buralarda deniz dahil güvenlik önlemleri alındı. Sonra ne oldu? Göz göre göre bu saldırı meydana geldi."

HARÇLIĞINI ÇIKARTMAK İÇİN ÇALIŞIYORDU

Gazeteci Nihat Erencen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda amcasının yanında Reina'da çalışan teyzesinin oğlu Yunus Görmek'in de saldırıda hayatını kaybettiğini duyurdu. 23 yaşındaki Yunus Görmek'in Yıldız Teknik Üniversitesi'nde 2 yıllık bölüm bitirdiği ve açık öğretim fakültesinde okuduğu öğrenildi. Saldırıda destek için yanında bulunduğu amcası da yaralandı.

"BİZİM GİBİ EMEKÇİYDİ"

"Reina'daki kahpe saldırıda yeğenimiz Yunus Görmek'i kaybettik. Yunus üniversite öğrencisiydi. Henüz 23 yaşındaydı. Okumak için Reina'da çalışıyordu. Yani emekçiydi. Tıpkı babası gibi.. Tıpkı bizler gibi. Sevgili Yunus ruhun şad mekanın cennet olsun.. Yunus'un cenazesi yarın (2 Ocak) Dudullu Ihlamur Kuyu Merkez Cami'nde ikinci namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra defnedilecek.. BAŞIMIZ SAĞOLSUN."

MUSTAFA SEZGİN SEYMEN HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul'da Reina'ya düzenlenen saldırı sonucu, Trabzonlu Mustafa Sezgin Seymen hayatını kaybetti. Nişanlısıyla birlikte gittiği gece kulübünde hain kurşunların hedefi olan Seymen'in bir akrabasının da 1995 yılında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olduğu öğrenildi. Saldırıda yaralanan Seymen'in nişanlısı Sezen Arseven'in yazdığı mesaj ise okuyanları ağlattı.

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA NİŞANLANMIŞLAR

İstanbul Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Mustafa Sezgin Seymen'in Trabzon'un Sürmene ilçesi doğumlu olduğu öğrenildi. Acılı haber ilçenin Seymenli Mahallesi'nde yaşayan baba Sezgin ve anne Sahime Seymen'e sabahın erken saatlerinde verildi. 32 yaşındaki Mustafa Sezgin Seymen'in geçtiğimiz aylarda Sezen Arseven ile nişanlandığı öğrenildi.

NİŞANLISI DA YARALANDI

Yılbaşında eğlenmek için ngece kulübüne giden Seymen'in nişanlısı da saldırıda yaralandı. Bugün saat 16.30 uçağıyla İstanbul'dan Trabzon'a getirilecek olan Seymen'in cenazesi, yarın memleketi Sürmene ilçesinde toprağa verilecek.

22 YIL SONRA YİNE TERÖR!

Öte yandan, Seymen ailesini ikinci defa terör acısı vurdu. 1995 yılında Bingöl'ün Genç ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Komando Asteğmen Ali İhsan Seymen'in (23) Mustafa Sezgin Seymen ile akraba oldukları öğrenildi.

"ARTIK BİZ RESİMLERDE KALDIK"

Mustafa Sezgin Seymen'in nişanlısı Sezen Arseven de saldırı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılanlar arasındaydı. Saldırıda nişanlısını kaybeden Arseven, duygusal bir mesaj paylaşarak 'Beraber gittiğimiz yerden sensiz dönüyorum, bana en güzel bakanım... Eşimi, hayat arkadaşımı, sevdiğimi, aşkımı kaybettim' dedi.







