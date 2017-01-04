Reina Saldırısında Hayatını Kaybedenler Dualarla Anılıyor

Ortaköy'de Reina isimli gece kulübüne yönelik düzenlen silahlı terör saldırında hayatını kaybedenler çiçek ve dualarla anılıyor.



Ortaköy'de yeni yılın ilk saatlerinde Reina isimli gece kulübüne yönelik düzenlen silahlı terör saldırısında hayatını kaybedenler için anmalar devam ediyor.Saldırıda hayatını kaybeden 39 kişi kırmızı karanfil ve dualarla anılıyor. Vatandaşlar saldırı noktasına gelerek Türk Bayrağı ve kırmızı karanfil bırakmaya devam ediyor. - İSTANBUL