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Reina Saldırısında 10 Kişiye Tutuklama Talebi
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Reina Saldırısında 10 Kişiye Tutuklama Talebi

Ortaköy saldırısında gözaltına alınan 13 kişiden 10'u tutuklama isteğiyle mahkemeye sevk edildi.

Reina Saldırısında 10 Kişiye Tutuklama Talebi

Ortaköy saldırısında gözaltına alınan 13 kişiden 10'u tutuklama isteğiyle mahkemeye sevk edildi.

Kaynak: Dunya.com

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