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Reina Saldırısında 10 Kişiye Tutuklama Talebi
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Reina Saldırısında 10 Kişiye Tutuklama Talebi
6 Ocak 2017 Cuma 16:17
Ortaköy saldırısında gözaltına alınan 13 kişiden 10'u tutuklama isteğiyle mahkemeye sevk edildi.
Ortaköy saldırısında gözaltına alınan 13 kişiden 10'u tutuklama isteğiyle mahkemeye sevk edildi.
Kaynak:
Dunya.com
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