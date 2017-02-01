Reina Saldırısı Soruşturmasında 10 Kişi Daha Tutuklandı

YILBAŞI gecesi 39 kişinin öldüğü Reina saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan 17'si bugün emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken biri çocuk yaşta 15 kişi, "Silahlı terör örgütü üyeliği" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan tutuklanmaları talebiyle sevk edildi. Savcılık Şüphelilerden İlyas Mamaşaripov'un "39 kez kasten öldürme suçuna yardım" suçundan da tutuklanmasını istedi.



10 KİŞİ TUTUKLANDI



Nöbetçi İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, ifadeleri alınan şüphelilerden İlyas Mamaşaripov ve eşi Marhaba Abduloeva'nın da aralarında bulunduğu 10 kişinin tutuklanmasına karar verdi. 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



TUTUKLANAN SAYISI 13'E YÜKSELDİ



Soruşturma kapsamında daha önce 3 kişi tutuklanmıştı. Son tutuklananlarla birlikte tutuklanan sayısı 13 yükseldi. Saldırganın da aralarında olduğu 30'a yakın n kişinin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - İstanbul