Reina Saldırısı Kurbanları Toprağa Veriliyor





İstanbul Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında şehit olan 21 yaşındaki polis memuru Burak Yıldız, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.



Yıldız'ın naaşı, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alındıktan sonra Korukent Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.



Burada helallik alınmasının ardından Yıldız'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, törenin düzenleneceği Muğdat Camisi'ne getirildi.



Kılınan cenaze namazının ardından şehidin tabutu, tören mangası tarafından cenaze aracına götürüldü.



Bu sırada şehidin ablası Leyla Yıldız gözyaşlarına boğulurken, fenalaşan anne Aslı Yıldız ambulansla hastaneye



kaldırıldı.



Yıldız'ın naaşı, Mersin Şehir Mezarlığındaki şehitlikte defnedildi.



Saldırıda hayatını kaybeden 35 yaşındaki güvenlik görevlisi Fatih Çakmak da İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.



Fatih Çakmak'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, öğle vakti kılınan namazının ardından omuzlara alınarak tekbirler eşliğinde cenaze aracına taşındı.



Helallik alınması için baba ocağına götürülen Fatih Çakmak'ın cenazesi, daha sonra Güneşli Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Çakmak'ın cenaze törenine katılan Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan şöyle konuştu:



"Bütün bu açık istihbarata rağmen, olağanüstü güvenlik tedbirlerine rağmen buraya nasıl ulaştı; İblis diyebileceğim, terörist dahi diyemeyeceğim varlık, yaratık nasıl ulaştı bilmiyorum"



Bu arada 11'i Türk 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının diğer kurbanları da kendi memleketlerinde toprağa veriliyor.



Öte yandan polis bölgedeki güvenlik önlemlerini sıkılaştırırken vatandaşlar da saldırının gerçekleştiği Reina'nın önüne gelerek çiçek bırakıp dua ediyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: Cenazaler kurbanları Türkiye Saldırı Terörizm İstanbul toprağa veriliyor IŞİD Reina saldırısı Gepost: 02 januari 2017