Reina Saldırısı ile İlgili Tüm Detaylar

Reina saldırısı ile ilgili bilmeniz gerekenler haberimizde. Reina saldırısını kim yaptı, Reina saldırısını hangi örgüt yaptı, Reina saldırısında kaç kişi öldü, Reina saldırısında kaç yaralı var sorularının cevapları haberimizde. Reina saldırısında 39 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi yaralandı. Peki Reina saldırısını kim hangi örgüt yaptı? Reina saldırısı ile ilgili bilmeniz gerekenler haberimizde. Reina saldırganı ile ilgili görüntü çalışması ve istihbarat değerlendirmesinde, teröristin Özbek ya da Kırgız uyruklu DEAŞ üyesi olabileceği üzerinde duruluyor. Reina'ya yönelik kanlı terör saldırısını gerçekleştiren teröristin kimliğiyle ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. MİT ve Emniyet İstihbarat, terör örgütü DEAŞ'ın yılbaşı gecesi Ankara, İstanbul, Adana, Antalya ve Mersin illerinde eğlence mekanlarına, kutlama noktalarına, halkın yoğun bulunduğu alanlara yönelik "bombalı", "canlı bomba" veya Atatürk Havalimanı'nda benzer silahlı eylem yapacağı bilgisi aldı. 19 Aralık tarihli istihbarat nedeniyle birçok ilde operasyonlar yapıldı. 28-31 Aralık tarihleri arasında İzmir'de 5, İstanbul'da 5, Ankara'da 8, Adana'da 30, Adıyaman'da 3, Reyhanlı'da 3, Antakya'da 1, Kırıkhan'da 3 ve Tarsus'ta 5 olmak üzere toplam 63 DEAŞ militanı gözaltına alındı.

REİNA SALDIRISI İLE İLGİLİ BİLMENİZ GEREKENLER

Reina saldırısı ile ilgili bilmeniz gerekenler haberimizde. Reina saldırganının yakalanması için çalışma başlatılırken görüntü incelemesinde ve yapılan istihbarat çalışmasında teröristin DEAŞ içinde faaliyet gösteren Kırgız veya Özbek olabileceği değerlendiriliyor. Operasyonlar DEAŞ bağlantılı Türk Cumhuriyeti vatandaşları noktasında yoğunlaştı. Yine yapılan istihbarat çalışmasında kullanılan yöntem, olay yerine geliş gidiş analizinde saldırganın Atatürk Havalimanı'na saldıran DEAŞ militanlarıyla aynı hücreden olduğu ihtimali ağırlık kazandı.

REİNA SALDIRGANININ FOTOĞRAFI

Ortaköy'deki ünlü gece kulübü Reina'ya saldırı düzenleyen teröristin güvenlik kameraları görüntülerinden elde edilen en net fotoğrafı emniyet tarafından yayınlandı. İstanbul Ortaköy'de yeni yılın ilk saatlerinde bir gece kulübüne saldırı düzenleyen kişiye ait polisin elindeki fotoğrafı ortaya çıktı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan saldırganın güvenlik kameraları görüntülerinden elde ettiği fotoğrafı basın mensuplarıyla paylaştı. Saldırganın kimliğini tespit etmek için çalışmalar sürdürülüyor.

REİNA TERÖRİSTİ İÇERİDEN YARDIM MI ALDI?

Reina saldırısıyla ilgili detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Güvenlik birimlerine göre terörist, daha önce Reina'ya gelerek keşif yaptı. Gece kulübünün içini de ayrıntılı şekilde bildiği anlaşılan profesyonel katile, eğlence mekanının içinde kimsenin müdahale etmemesi polise göre tek bir şeye işaret ediyor: Saldırgan, içeride birilerinden yardım aldı. Reina'daki güvenlik ekibinden hiç kimse, katili etkisiz hale getirecek ya da yaralayacak herhangi müdahalede bulunamadı. Ayrıca Reina içerisinde misafirlerin kolay bulamayacağı 3 farklı çıkışın olduğu öğrenildi. İddiaya göre terörist, eğer denizden kaçmadıysa, sadece Reina görevlilerinin ve kendisinin bildiği çıkışlardan birini kullanarak dışarı çıktı.

İLK ATEŞ KAPIDA

Katliam gece saat 01.20 sıralarında meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen katil, Ortaköy'deki eğlence merkezinin önüne taksiyle geldi. Silah ve mermi dolu çantasını taksinin bagajında taşıyan terörist, taksiden inip çantasını aldı. Mekanın kapısına yaklaştı, burada bekleyen polis memuru ile güvenlik görevlilerine ateş etti, ardından kulübün içine girdi.

MÜHİMMAT ÇANTASIYLA GELDİ

Gece kulübüne girerken sırtında çanta olduğu görülen terörist, içeride eğlenen vatandaşların üzerine uzun namlulu silahla ateş açtı. 'Profesyonel' katil, mekanda bulunanlara 7 dakika boyunca kurşun yağdırdı. Şarjördeki mermileri bitince çantadan yenisini çıkartıp ateşe devam eden terörist, yüzlerce kurşunun ardından soğukkanlılıkla bir köşeye çekildi ve burada kıyafetini değiştirdi.

13 DAKİKA MUTFAKTA KALDI

Kıyafetini değiştiren katil, Reina'nın mutfağına yöneldi. Herkesin kaçıştığı, bazılarının kurtulmak için denize atladığı ortamda mutfağa gizlenen terörist, burada 13 dakika boyunca kaldı. Polis ve ambulans sirenlerini duymasıyla birlikte mekanı terk etmek için harekete geçen saldırgan, yaşanan kargaşa sırasında kalabalığın arasına karışarak gece kulübünden dışarı çıktı.

ÖZELLİKLE TURİSTLERE ATEŞ AÇTI

Mekana daha önceden müşteri gibi gittiği iddia edilen saldırganın keşif yaptığı öne sürüldü. Kulübe girer girmez aydınlatma bombası kullandığı belirtiliyor. Saldırganın özellikle Arap turistler için hazırlanan locaları hedef seçtiği iddia edildi.

BAŞBAKAN: SALDIRGAN KARGAŞADAN YARARLANMIŞ

Başbakan Binali Yıldırım, Reina'da gerçekleşen terör saldırısının failinin, silahını olay yerinde bırakıp, kargaşadan yararlanarak olay yerinden kaçtığını açıkladı. Başbakan Binali Yıldırım, Reina'yı kana bulayan saldırganın olay yerinden kaçışıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Yıldırım'ın saldırganla ilgili sözleri şu şekilde: "Silahını çekerek kapıdaki korumaları ve bir polisimizi şehit ediyor ve ondan sonra da içeri girip rastgele kurşun yağdırmak suretiyle insanlarımızın ölümüne vesile oluyor. Bunun dışında, silahını olay yerinde bırakıp, kargaşadan yararlanarak olay yerinden kaçıyor."

SOSYAL MEDYADA TERÖRİST İLAN EDİLDİ

Ortaköy'deki silahlı saldırının ardından sosyal medyada saldırgana ait olduğu iddia edilen fotoğrafın gerçek sahibinin Kazakistanlı olduğu ortaya çıktı. Kazak vatandaş, sosyal medya hesaplarından ve haber sitelerinden şikayetçi oldu. İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırının ardından kaçan zanlıyı yakalamak için emniyetin çalışmaları titizlikle devam ediyor.

FOTOĞRAFIN GERÇEK SAHİBİ ORTAYA ÇIKTI

Akşam saatlerinde bazı sosyal medya hesaplarında yayılan, ardından da birçok haber sitesinin kullandığı saldırgana ait olduğu iddia edilen bir fotoğraf hareketli dakikalara neden oldu. Atatürk Havalimanı'nda çekildiği iddia edilen fotoğrafın gerçek sahibi ise çok geçmeden ortaya çıktı. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden fotoğraftaki kişi, terör örgütleri ile uzaktan yakından bir bağlantısının olmadığını söyledi.

HABER SİTELERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Kendisine ait fotoğrafı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde gören Kazakistanlı tüccar, emniyete giderek kendisinin terör örgütleri ile bağının olmadığını anlattı. Emniyette yapılan incelemede Kazak vatandaşın İstanbul'a ticaret için geldiği ve terör örgütleri ile hiçbir bağının olmadığı belirlendi. Kazak vatandaşın, kendisini terör örgütü DEAŞ üyesi saldırgan olarak hedef gösteren sosyal medya hesaplarından ve internet haber sitelerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

REİNA SALDIRISINDA HAYATINI KAYBEDENLER

Reina saldırısında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu. Reina saldırısında hayatını kaybedenlerin isimleri ne? Gece kulübü Reina'ya saldırı düzenleyen terörist 6 şarjöründen çıkan 180 kurşunla, 39 kişiyi öldürdü, 65 kişiyi yaraladı. Hayatını kaybeden 38 kişinin kimlikleri belli oldu. Saldırgan dakikalarla ifade edilen saldırı sırasında 6 şarjör değiştirip insanlara 180 mermi sıktı, ardından üstündeki montu çıkarıp kayıplara karıştı. Ortaköy'deki gece kulübü Reina'ya taksiyle gelen terörist, bagajdan aldığı Kalaşnikof tüfekle çevreye rastgele ateş açarak kapıya yaklaştı. İlk olarak kapıda 21 yaşındaki polis memuru Burak Yıldız'ı vuran teröristin ikinci kurbanı, polis memuruyla sohbet eden, bir turizm şirketinin şoförü Ayhan Arık oldu.

REİNA SALDIRISINDA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ

Ortaköy Reina'da gerçekleştirilen hain saldırıda ölenlerden şu ana kadar 16 kişinin ismi açıkladı. Hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle:

-Polis memuru Burak Yıldız

-Güvenlik görevlisi Fatih Çakmak

-Turizmci Ayhan Arık

-Yunus Görmek,

-Özel güvenlik görevlisi Hatice Karcılar,

-Bahadır çakır,

-Mustafa Jalal Abbas,

-Mustafa Kaya,

-Baran Cemal,

-Mustafa Barın,

-Kenan Kutluk,

-Ahmet Saud Alfadul,

-Muhammed Said Alfadul,

-Hatice Aslandoğdu,

-Mustafa Seymen,

-Hatice Uyar

30'AR MERMİLİ 6 ŞARJÖR DEĞİŞTİRDİ

Terörist polis memuru Burak Yıldız ve servis şoförü Ayhan Arık'ı vurduktan sonra Reina'nın üst katına çıktı. Burada alt katta eğlenenlerin üzerine ateş açtıktan sonra zemin kata inerek yakın mesafeden ateş açmayı sürdürdü. Polisin verdiği bilgiye göre içinde 30'ar mermi bulunan 6 şarjör değiştirdi. Reina'da yeni yılın gelişini kutlarken kendilerini terör saldırısının kucağında bulanların bir kısmı, canlarını kurtarmak için Boğaz'a atladılar. Terörist, büyük bir soğukkanlılıkla yerde yatan bazı yaralıların başlarına ateş etti, daha sonra üzerindeki montu çıkarıp, altındaki farklı bir kıyafetle Reina'dan ayrılıp izini kaybettirdi.

YERE DÜŞENLERİN KAFASINA ATEŞ ETTİ

Bacağından yaralanan bir turist ambulansla bindirildiği esnada "Elinde uzun namlulu silah vardı. Herkesin üzerine ateş ediyordu. Yere düşenlerin kafasına ateş ediyordu. İzdiham oldu" dedi. Yürüyerek ambulansların bulunduğu noktaya gelen iki genç kız ise şoka girmişti. Yaralıların hastaneye sevk edilmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri Reina'da inceleme başlattı. Gece kulübü önünde bulunan bir ticari taksi ise çekiciye yüklenerek incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişinin bu taksi ile eğlence mekanına gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

IRAKLI BİR ÖĞRENCİ DE VAR

Kimliği tespit edilenler arasında Irak'tan Türkiye'ye üniversite okumak için gelen bir gencin de olduğu öğrenildi. Iraklı Jalal Abbas isimli gencin Kemerburgaz Üniversitesinde öğrenci olduğu ve yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybettiği tespit edildi.

LÜBNANLI VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul'daki saldırının ardından kayıp olduğu bildirilen Lübnan vatandaşı Elias Wardini'nin yaşamını yitirdiği açıklandı. Reuters'ın Lübnan televizyon kanalından aktardığı habere göre ailesi, Wardini'nin öldüğüne dair resmi olarak bilgilendirildiklerini kaydetti.

İSRAİL VATANDAŞI DA VAR

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda İsrailli bir kadının hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail medyasında yer alan haberlere göre saldırıda hayatını kaybeden 19 yaşındaki Leanne Nasser adlı İsrailli'nin üç arkadaşıyla birlikte Reina'da olduğu belirtildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı sırasında yaptığı açıklamada saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerken, yaralılara da acil şifalarını iletti.

"AĞIRLIKLI OLARAK ARAP ÜLKELERİNDEN GELENLER VARMIŞ"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, konuyla ilgili şunları söyledi: "Türk vatandaşlarımız da var, yabancılar da var. Birçoğu birçok kez Türkiye'ye gelmiş. Türkiye'ye defaatle gelmiş yabancılar var. Türkiye'yi tanıyorlar, biliyorlar. Yabancılar ve Türkler var ama ağırlıklı olarak yabancılar. Farklı farklı milletlerden, Suudi Arabistanlı, Faslı, Lübnanlı, Libyalı, farklı milletlerden vatandaşlar var."

LÜBNANLI İŞ ADAMININ KIZI ÇIKTI

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, Heykel Müsellem ve Rita Şami'nin, Ortaköy semtinde bir gece kulübünde yapılan terör saldırısında hayatını kaybettiği aileleri tarafından açıklandı. Yerel basın, Rita Şami'nin Lübnanlı ünlü iş adamı İlyas Şami'nin kızı olduğunu duyurdu. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın, Başbakan Saad Hariri ile görüştüğü, "Lübnanlıların sağlığı ve emniyeti için tüm gerekli işlemlerin yapılmasını" söylediği belirtildi. Bu çerçevede, Lübnan'dan yaralıların durumunu takip etmek üzere Dışişleri Bakanlığı heyeti, hayatını kaybedenlerin aileleri ile yardım ve sağlık heyetinin Lübnan'ın ulusal havayolu şirketi ile bugün İstanbul'a gideceği ifade edildi. Gün içinde, Lübnan vatandaşı İlyas Vardini'nin hayatını kaybettiği, dört Lübnanlının da yaralandığı açıklanmıştı. Müsellem ve Şami'nin isimleri ise yaralılar arasında yer almamıştı.

BİNALİ YILDIRIM, NOEL BABA İDDİALARINI YALANLADI

Reina'daki hain saldırının ardından mikrofonların karşısına geçen Başbakan Binali Yıldırım ise önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Terör bizi korkutamaz, biz terörü korkuturuz." dedi. Öte yandan Binali Yıldırım, teröristin Noel Baba kıyafeti giydiğiyle ilgili iddiayı da "Aslı astarı yok." diyerek yalanladı.

"TERÖRİSTİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Olayın, gece saat 01.15 sıralarında gerçekleşen bir terör saldırısı olduğuna işaret eden Soylu, şunları kaydetti: "Şu anda 69 vatandaşımız, daha doğrusu 69 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Bunun 4'ü ağır olarak bize bildirildi, 1'i çok ağır. Elbette ki bir terör saldırısıyla karşı karşıyayız. Hain, sivil insanlara yönelik ve milletin umutlarını tazelediği bir yılbaşında gerçekleşen ve insanların korunmasız olduğu bir yerde, onların böyle bir şeyden habersiz, hiçbir şekilde akıllarından geçmeyen bir durumda yapılan insanlık dışı ve alçak bir saldırı. Teröristi arama çalışmaları devam ediyor. Emniyetimiz gerekli operasyonları başlattı. İnşallah yakın bir zamanda ele geçeceğini ümit ediyoruz. İnşallah bir daha böyle bir saldırıyla karşı karşıya kalmayız. Tekrar başımız sağ olsun." Terör saldırısını yapan örgütle ilgili bir soru üzerine Soylu, "Tüm detaylı çalışmalar gerçekleşiyor şu anda. Net bir değerlendirme yapmamız çok doğru olmaz. Net bir değerlendirme olunca da kamuoyuyla paylaşırız." ifadelerini kullandı.

REİNA'DAKİ SALDIRI İÇİN VALİDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ortaköy'deki silahlı saldırı olayına ilişkin, "Şu ana kadar kadar yapılan tespitlere göre en az 35 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bunların bir tanesi polis memuru, yine en az 40 yaralımız hastanelerde tedavi altındadır." dedi. Vali Şahin olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Saat 01.15 sıralarında bir terörist uzun namlulu silahla önce kapı önünde bekleyen polis memurumuzu şehit ederek, sonra bir vatandaşımızı şehit ederek içeri girmesi sonucu maalesef içeride çok vahşice, acımasızca, orada sadece yılbaşını kutlamak ve eğlenmek üzere gelmiş masum insanların üzerine çok acımazca kurşun yağdırarak maalesef bugünkü olayı meydana getirmiştir. Bu bir terör saldırısıdır. Şu ana kadar kadar yapılan tespitlere göre en az 35 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bunların bir tanesi polis memuru, yine en az 40 yaralımız hastanelerde tedavi altındadır. Konuyla ilgili detaylı araştırmalar yapılıyor. Arkadaşlar onun üzerinde çalışıyor. Bundan sonra daha detaylı açıklamalar sizlerle ayrıca paylaşılacaktır. Şu anda paylaşabileceğim kısaca bilgiler bunlardır."

GECE KULÜBÜ ÇALIŞANI, DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Beşiktaş'ta saldırının gerçekleştiği gece kulübü çalışanı, dehşet anlarını anlattı. Beşiktaş'ta meydana gelen saldırının ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen gece kulübü çalışanı, o anları anlattı. Gece kulübünde garson olarak çalıştığı öğrenilen kişi, "Birden panik, aşağı indik saklandık. Arkadaşımı getirdim. Panikledik atladım yere. İki kişilermiş birini gördüm. İçeride çok yaralı var. Mekanda 500-600 kişi kadar vardı" ifadelerini kullandı.

REİNA'NIN SAHİBİNDEN AÇIKLAMA

Hürriyet muhabiri Toygun Atilla, "Kendisine ulaştığımda ağlamaktan güçlükle konuşabiliyordu" şeklinde ifade ederek Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan'ın söylediklerini aktardı: "İçeri giren şerefsizler Kalaşnikoflarla taramışlar. Amerikan istihbaratı bunun bilgisini vermişti. 1 hafta 10 gün süreyle buralarda deniz dahil güvenlik önlemleri alındı. Sonra ne oldu? Göz göre göre bu saldırı meydana geldi."

HARÇLIĞINI ÇIKARTMAK İÇİN ÇALIŞIYORDU

Gazeteci Nihat Erencen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda amcasının yanında Reina'da çalışan teyzesinin oğlu Yunus Görmek'in de saldırıda hayatını kaybettiğini duyurdu. 23 yaşındaki Yunus Görmek'in Yıldız Teknik Üniversitesi'nde 2 yıllık bölüm bitirdiği ve açık öğretim fakültesinde okuduğu öğrenildi. Saldırıda destek için yanında bulunduğu amcası da yaralandı.

"BİZİM GİBİ EMEKÇİYDİ"

"Reina'daki kahpe saldırıda yeğenimiz Yunus Görmek'i kaybettik. Yunus üniversite öğrencisiydi. Henüz 23 yaşındaydı. Okumak için Reina'da çalışıyordu. Yani emekçiydi. Tıpkı babası gibi.. Tıpkı bizler gibi. Sevgili Yunus ruhun şad mekanın cennet olsun.. Yunus'un cenazesi yarın (2 Ocak) Dudullu Ihlamur Kuyu Merkez Cami'nde ikinci namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra defnedilecek.. BAŞIMIZ SAĞOLSUN."

MUSTAFA SEZGİN SEYMEN HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul'da Reina'ya düzenlenen saldırı sonucu, Trabzonlu Mustafa Sezgin Seymen hayatını kaybetti. Nişanlısıyla birlikte gittiği gece kulübünde hain kurşunların hedefi olan Seymen'in bir akrabasının da 1995 yılında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olduğu öğrenildi. Saldırıda yaralanan Seymen'in nişanlısı Sezen Arseven'in yazdığı mesaj ise okuyanları ağlattı.

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA NİŞANLANMIŞLAR

İstanbul Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Mustafa Sezgin Seymen'in Trabzon'un Sürmene ilçesi doğumlu olduğu öğrenildi. Acılı haber ilçenin Seymenli Mahallesi'nde yaşayan baba Sezgin ve anne Sahime Seymen'e sabahın erken saatlerinde verildi. 32 yaşındaki Mustafa Sezgin Seymen'in geçtiğimiz aylarda Sezen Arseven ile nişanlandığı öğrenildi.

NİŞANLISI DA YARALANDI

Yılbaşında eğlenmek için ngece kulübüne giden Seymen'in nişanlısı da saldırıda yaralandı. Bugün saat 16.30 uçağıyla İstanbul'dan Trabzon'a getirilecek olan Seymen'in cenazesi, yarın memleketi Sürmene ilçesinde toprağa verilecek.

22 YIL SONRA YİNE TERÖR!

Öte yandan, Seymen ailesini ikinci defa terör acısı vurdu. 1995 yılında Bingöl'ün Genç ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Komando Asteğmen Ali İhsan Seymen'in (23) Mustafa Sezgin Seymen ile akraba oldukları öğrenildi.

"ARTIK BİZ RESİMLERDE KALDIK"

Mustafa Sezgin Seymen'in nişanlısı Sezen Arseven de saldırı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılanlar arasındaydı. Saldırıda nişanlısını kaybeden Arseven, duygusal bir mesaj paylaşarak 'Beraber gittiğimiz yerden sensiz dönüyorum, bana en güzel bakanım... Eşimi, hayat arkadaşımı, sevdiğimi, aşkımı kaybettim' dedi.