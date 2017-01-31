Reina Saldırısı; Eylem Talimatını İçeren Ses Kaydı Bulundu

Yılbaşı gecesi 39 kişinin öldüğü Reina saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 14 kişi savcılık sorgusunun ardından "Silahlı terör örgütü üyeliği" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Savcılık, şüpheliler arasında yer alan İlyas Mamaşaripov hakkında ayrıca "39 kez kasten öldürme suçuna yardım" suçundan da tutuklama talebinde bulundu.



Ortaköy'deki ünlü eğlence kulübü Reina'da düzenlediği saldırıyla 39 kişiyi öldüren Abdulkadir Masharipov ile bağlantılı oldukları belirlenen 14 kişinin tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri hakimlikteki sorguları devam ediyor. Soruşturmayı yürüten savcılık, şüphelilerin terör saldırganıyla ilgili bağlantılarını ve DEAŞ terör örgütü içerisindeki konumları hakkında hakimliğe gönderdiği sevk yazısında önemli tespitlere yer verdi.



REİNA SALDIRGANIN EYLEM TALİMATINI İÇEREN SES KAYDI BULUNDU



Savcılığın sevk yazısında tüm şüphelilerin DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirtildi. Şüpheli İlyas Mamaşaripov'un saldırının planlama aşamasında yer aldığı belirtilerek, DEAŞ terör örgütünde emir düzeyinde olan Hoca Aka isimli kişinin yardımcısı olduğu ve örgüt içerisinde Yusuf kod ismini kullandığı belirtildi. Şüphelinin Reina saldırganı ile eylem öncesi aileleriyle birlikte aynı evde 20 gün birlikte kaldığı vurgulanan yazıda, şüpheli İlyas Mamaşaripov'un Başakşehir'de yapılan ev aramasında Abdulkadir Masharipov'a ait içinde eyleme ilişkin şifreli ses talimatının bulunduğu tabletin de ele geçirildiği belirlendi. Ayrıca ele geçirilen dijital materyallerde, terör örgütü DEAŞ militanlarına ait çatışma bölgelerinden görüntülerin bulunduğu, DEAŞ'ın flamaları ile askeri kamufulajların ele geçirildiği ifade edildi.



"BURALARDA KALIRSANIZ ZARAR GÖRÜRSÜNÜZ"



Şüpheli Marhaba Abduloeva'nın da, Mamaşaripov'un eşi olduğu ve DEAŞ militanı olduğu belirtilerek, saldırganın Reina eylemini gerçekleştirdiği sıralarda eşine, 'Buralarda kalırsanız zarar görürsünüz' diyerek 20 gündür birlikte kaldıkları evden ayrıldığı belirtildi.



TELEGRAM PROGRAMI BULUNDU



Şüphelilerden Firuze Kasım'ın, Başakşehir'de yapılan ev aramasında askeri kamufulajlar elde edildiği, DEAŞ'ın haberleşme amaçlı kullandığı telegram programının bulunduğu, bu programda şüphelinin kod adının Umm Havva olduğunun ortaya çıktığı belirtildi.



SALDIRGANIN TAKSİ PARASINI ÖDEDİ



Şüpheli Nurmuhammad Mamat'ın ise reina saldırganı Abdulkadir Masharipov'un eylem sonrası 3 taksi değiştirerek geldiği Zeytinburnu'ndaki Mölcer Dağ Cafe'de kendisine 40 TL taksi ücretini ödeyen kişi olduğu belirtildi.



SALDIRGANIN KAÇMASINDA VE BARINMASINDA YARDIMCI OLDULAR



Şüpheliler Ömer Faruk, Ali Maimatimin, Abduweli Yasin, Kamil Ahmed'in de Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov'un eylem sonrası geldiği Zeytinburnu'ndaki Mölcer Dağ Cafe'de karşıladığı, kaçmasında ve barınmasında yardım ettiği ifade edildi.



KAÇMASINDA GÖREV ALDI



Şüpheli Abdu Mehmet Aziz'in soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Samet Ehed ile birlikte Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov'un araçla taşınması ve naklinde görev aldığı belirtildi. Şüpheli Ruzı Aılı'nin de, Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov'u karşılayan ve yardım eden açık kimliği belirlenemeyen DEAŞ militanıyla iltisaklı olduğunun tespitine yer verildi.



KAÇARKEN YAKALANDI



Şüpheli Yasin Mehmed'in de, Reina saldırganı Masharipov'un eylem öncesi ve sonrasında araç ile taşıdığı, örgütün amaçları doğrultusunda faaliyette bulunduğu belirtilerek, şüphelinin 4 Ocak günü yapılan operasyonda kullandığı aracı terk edip kaçarken yakalandığı belirtildi.



SALDIRGANIN ZEYTİNBURNU'NDA SAKLANDIĞI EVİN KİRACISI



Duolaıtı Maımaıtıaılı'nin de, saldırgan Masharipov'un eylemin ardından Zeytinburnu'nda saklandığı evin kiracısı olduğu belirtildi. Duolaıtı Maımaıtıaılı'nin evinde yapılan aramada saldırgan Masharipov'a ait üzerinde kan izleri bulunan sigara paketinin bulunduğu ayrıca, Masharipov'a eylem sonrası Zeytinburnu'ndaki cafede verilen montun ele geçirildiği belirtildi.



SALDIRGANA KONUM BİLGİSİ GÖNDERDİ



Abdulkeremu Maımaıtıabudula'nın da saldırgan Masharipov'un saklandığı Zeytinburnu'ndan Pendik'e naklinin gerçekleştirilmesi için DEAŞ militanlarına konum bilgisi gönderdiği tespitine yer verildi.



SALDIRGANIN EŞİ VE ÇOCUKLARINI PENDİK'E GÖTÜRDÜLER



Khıkmatıllo Zokırov'un ise, Reina eyleminin planlanmasında ve gerçekleştirilmesinde aktif rol oynayan firari şüpheli Baro kod adlı Osman Sadırow ile irtibatlı olduğu, saldırıdan bir gün sonra 2 Ocak günü saat 03.00'te Baro kod adlı Osman Sadırow ile birlikte saldırgan Masharipov'un eşi ve iki çocuğunu araçla Pendik'e götürdüğü bilgisine yer verildi. Saldırgan Masharipov'un da aynı gün başka araçla örgüt elemanlarınca Pendik'e götürülmek istendiği ancak kolluk güçlerince bulunduğu aracın fark edilmesi üzerine Pendik'e gidemediği belirtildi. Şüphelilerin hakimlikteki ifadeleri devam ediyor. - İstanbul