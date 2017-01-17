Reina Saldırganıyla İlgili Çarpıcı Detay! Siyahi Kadınları Kullanmış

Yılbaşı gecesi Reina'da katliam yapan ve 39 kişiyi acımasızca katleden terörist 'Abu Muhammed Horasani' kod isimli Abdulkadir Masharipov, İstanbul Esenyurt'ta sağ olarak yakalandı. Reina saldırganı ile birlikte 1'i Kırgız asıllı erkek, 3'ü kadın 4 kişi de gözaltına alındı.

TERÖRİST DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN SİYAHİ KADINLARI KULLANMIŞ

Esenyurt 911 Sokak'taki bir siteye akşam saatlerinde düzenlenen operasyonda Reina katliamını gerçekleştiren terörist Masharipov ile 4 kişi daha yakalandı. Gözaltına alınanlardan 1'inin Kırgız asıllı erkek, 3'ün de Mısır, Senegal ve Somali uyruklu kadınlar olduğu öğrenildi. Yapılan araştırmada şüphelilerin yakalandıkları adreste uzun süredir kaldıkları, alışveriş ve yer değiştirmede dikkat çekmemek için de siyahi kadınları kullandıkları tespit edildi.