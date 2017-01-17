Reina saldırganının yakalanması uluslararası basında da geniş yankı buldu. Haberi, başta uluslararası ajanslar olmak üzere birçok yayın organı, son dakika gelişmesi olarak duyurdu. BBC ve CNN, haberi manşetten verdi.

AFP

Uluslararası haber ajansı AFP, acil koduyla duyurduğu gelişmeyi şöyle aktardı:

"Türk polisi, uzun süren bir insan avının ardından, yılbaşındaki gece kulübü saldırısında 39 kişiyi öldürdüğünden şüphelenilen kişiyi, kentin yerleşim bölgelerinden birine yaptığı operasyonda gözaltına aldı."

Ajans, "saldırının şüphelisinin Esenyurt ilçesindeki bir dairede dört yaşındaki oğluyla birlikte yakalandığını" bildirdi.

ASSOCIATED PRESS

Associated Press'in haberinde, "Türk medyası, İstanbul'daki bir gece kulübüne yılbaşında düzenlenen saldırının şüphelisinin polis operasyonunda yakalandığını bildirdi" ifadesi kullanıldı.

Şüphelinin, Kırgızistanlı bir arkadaşının evinde kaldığı belirtildi.

REUTERS

Uluslararası haber ajanslarından Reuters, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un tweet'ine yer verdi. Haberde, Kurtulmuş'un, "Ortaköy'deki katliamın failini yakalayan polisimizi tebrik ediyorum. Terör ve arkasındaki güçlerle savaşımız sonuna kadar devam edecek" diye tweet atarak, Türk polisini kutladığı belirtildi.

BBC

BBC, haberi manşetten verdi. BBC, "İstanbul'daki kulüp saldırısının şüphelisi yakalandı" manşetini attı.



CNN

CNN International'ın sitesinde de saldırganın yakalandığının aktarıldığı haber manşetten okuyuculara duyuruldu. Haber, "İstanbul polisi gece kulübü şüphelisini gözaltına aldı" başlığıyla verildi.



AL JAZEERA

Haberi manşetten duyuran bir başka yayın organı da El Cezire oldu.