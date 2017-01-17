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Reina Saldırganının Yakalandığı Operasyonu Anlattılar
Reina Saldırganının Yakalandığı Operasyonu Anlattılar
17 Ocak 2017 Salı 02:12
(Tür: İstanbul)
(Tür:
İstanbul
)
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[9169170] DHA
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Reina'da 39 kişiyi öldüren terörist Abdulkadir Masharipov yakalandı
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