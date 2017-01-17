Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA
Yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina katliamını gerçekleştiren Ebu Muhammed El Horasani kod isimli teröristin de arasında bulunduğu 3'ü kadın toplam 5 kişinin yakalandığı Esenyurt'taki evin içi görüntülendi.
Reina Saldırganının Yakalandığı Evin İçeriden Görüntüsü (1)
Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHAYılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina katliamını gerçekleştiren Ebu Muhammed El Horasani kod isimli teröristin de arasında bulunduğu 3'ü kadın toplam 5 kişinin yakalandığı Esenyurt'taki evin içi görüntülendi.
Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads