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Reina Saldırganının Yakalandığı Evin İçeriden Görüntüsü (1)

Reina Saldırganının Yakalandığı Evin İçeriden Görüntüsü (1)

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHAYılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina katliamını gerçekleştiren Ebu Muhammed El Horasani kod isimli teröristin de arasında bulunduğu 3'ü kadın toplam 5 kişinin yakalandığı Esenyurt'taki evin içi görüntülendi.

Reina Saldırganının Yakalandığı Evin İçeriden Görüntüsü (1)

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA

Yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina katliamını gerçekleştiren Ebu Muhammed El Horasani kod isimli teröristin de arasında bulunduğu 3'ü kadın toplam 5 kişinin yakalandığı Esenyurt'taki evin içi görüntülendi.

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