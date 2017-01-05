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Reina Saldırganının Uyruğu Belirlendi
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Reina Saldırganının Uyruğu Belirlendi
5 Ocak 2017 Perşembe 12:57
Başbakan Yardımcısı Kaynak, İstanbul saldırganının uyruğunun belirlendiğini söyledi.
Başbakan Yardımcısı Kaynak, İstanbul saldırganının uyruğunun belirlendiğini söyledi.
Kaynak:
Dunya.com
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[9132126] Dunya.com
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