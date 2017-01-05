Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Reina Saldırganının Uyruğu Belirlendi
Ara
BİST 75.824 %-0,42
DOLAR 3,6197 %1,32
EURO 3,7994 %1,42
PARİTE 1,0491 %0,05
ALTIN 136,37 %2,03
FAİZ 10,67 %-0,09
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Reina Saldırganının Uyruğu Belirlendi

Başbakan Yardımcısı Kaynak, İstanbul saldırganının uyruğunun belirlendiğini söyledi.

Reina Saldırganının Uyruğu Belirlendi

Başbakan Yardımcısı Kaynak, İstanbul saldırganının uyruğunun belirlendiğini söyledi.

Kaynak: Dunya.com