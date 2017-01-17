Reina Saldırganının Saklandığı Ev Böyle Görüntülendi

Reina saldırganının Esenyurt'ta saklandığı ev, böyle görüntülendi.



Ortaköy'de yılbaşı gecesi ünlü gece kulübü Reina'da 39 kişiyi öldüren Abdülkadir Masharipov isimli saldırgan, Esenyurt'ta polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Saldırganın Esenyurt'ta saklandığı evde polisin incelemeleri tamamlandı. O ev, gazeteciler tarafından da görüntülendi. - İSTANBUL