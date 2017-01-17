Reina Saldırganını Yakalayan Polislerin Sevinci Kamerada

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta gece düzenledikleri operasyonda yılbaşı gecesi Ortaköy'deki eğlence mekanı Reina'da 39 kişiyi öldüren Özbek Abdülkadir Masharipov'u yakaladı.

SALDIRGANIN YAKALANIŞI CEP TELEFONLARIYLA KAYDEDİLDİ

Operasyonda Iraklı şüpheli polislerin arasında bir otomobile bindirilirken, sokağın bir başka bölümünde reina saldırganı polislerin arasında bir başka otomobile bindiriliyordu. Aralarında çelik yelek giyenlerin de olduğu operasyon timleri Masharipov'u başını yere eğerek otomobile bindirdi. Türkiye'de başlayıp dünyanın gündemine oturan operasyona yakından tanık olan mahalledeki bazı kişiler de bu anları cep telefonlarına kaydediyordu.

POLİSLERİN SEVİNDİ KAMERADA

17 gündür 7 bin 200 saat görüntü izleyerek saldırganın izini bulan ekipleri, operasyon sonrasındaki sevinci cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde zanlıyı gözaltına alan polis ekiplerinin birbirlerini tebrik ediyor.