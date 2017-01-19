Reina Saldırganını Eşinin Kıskançlık Krizi Yakalatmış

Reina saldırganı terörist Abdülkadir Masharipov'un yakalanmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Abdülkadir Masharipov, Ortaköy'deki ünlü gece kulübü Reina saldırısı sonrası hemen Zeytinburnu'na oradan da Başakşehir'de eşi ve 2 çocuğuyla yaşadığı eve gitti. Örgüt, 6 Ocak'ta hem Masharipov'u hem de ailesini farklı evlere nakletme kararı aldı. Masharipov, saklanacağı eve giderken 4 yaşındaki oğlunu da yanına aldı.

HÜCRE EVİNDE AŞK

Anne F.A. oğlundan ayrılmak istemedi. Ama terörist eşini dinlemedi. F.A. 2 yaşındaki kızıyla Pendik'teki başka bir hücre evine götürüldü. Pendik'teki evde F.A. teröristlerden şunu duydu:

"Masharipov, DEAŞ'lı kadın terörist senegalli Dina'ya imam nikahı kıymıştı. Esenyurt'taki hücre evinde yaşıyorlardı."

ALDATMA ŞOKU!

F.A. kocasına hem oğlunu götürdüğü hem de Dina ile kendisini aldattığı için çok kızmıştı. Tam bu sırada 11 Ocak'ta polis Pendik'teki hücre evini basıp F.A.'yı yakaladı. F.A. kocasının Esenyurt'ta bir hücre evinde Dina ile kaldığını öğrenmişti. Ancak evin adresini bilmiyordu. Polise bunu söyledi.

VALİ DE SÖYLEMİŞTİ

Aldatıldığı için çok kızan F.A.'nın polise verdiği bilgiler teröristin yakalanmasına yardımcı oldu. Nitekim, İstanbul Valisi Vasip Şahin de şöyle dedi: "Eşinden alınan önemli bilgiler, eşine yardım edenlerden alınan bilgiler operasyonun genişletilip teröristin yakalanmasında önemli rol oynadı." (Kaynak: Posta)