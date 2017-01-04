Reina Saldırganına Benzeyen Şahsın Darp Edilme Anı Kamerada

Pendik'te Reina saldırganına benzediği iddia edilen bir şahıs vatandaşlar tarafından darp edildi. Yabancı uyruklu şahsın darp edildiği o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.



Pendik'te Reina saldırganına benzediği iddia edilen bir şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından darp edildi. İddiaya göre sokakta gördükleri yabancı uyruklu çekik gözlü şahsı Reina saldırganına benzeten vatandaşlar, şahsı dövmeye başladı. Bir anda çok sayıda vatandaş yabancı uyruklu şahsa tekme ve yumruklarla vurmaya başladı. Yabancı uyruklu şahsın Reina saldırganı olmadığı anlaşılırken, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde şahıs vatandaşlar tarafından darp ediliyor. Ardından vatandaşlar şahsı arabaya bindirerek polis merkezine götürmeye çalışıyor. - İSTANBUL