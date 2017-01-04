Reina Saldırganına Benzeyen Kişinin Dayak Görüntüleri Yayımlandı

İSTANBUL DHA



Pendik'te teröriste benzetilerek sokak ortasında dövülen kişinin görüntüleri sosyal medyada yayımlandı.



Reina'ya yapılan terör saldırısının ardından polis saldırganın fotoğraf ve görüntülerini basın mensuplarıyla paylaştı. Eşkalinin ortaya çıkmasının ardından saldırgana benzeyen kişilere ilişkin polise ihbarlar yağıyor. Bugün ise, sosyal medyada teröristin Pendik'te vatandaşlar tarafından yakalandığına dair bir video paylaşıldı. Görüntüde bir kişinin dövüldüğü görülüyor. Dövüldükten sonra polise teslim edilidiği anlaşılan kişinin terörist olmadığı, emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.



Görüntü Dökümü:



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-Saldırgan benzeyen kişinin sokata dövülmesi



-Yere yatırılması



-Sokaktaki hareketlilik